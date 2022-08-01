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В ЦИК Молдовы заявили о необходимости пересмотра системы голосования за рубежом

В ЦИК Молдовы заявили о необходимости пересмотра системы голосования за рубежом

Глава ЦИК Молдовы отметила высокий интерес молдавской диаспоры к избирательному процессу внутри страны.

Повышенный интерес диаспоры к участию в выборах требует пересмотра и адаптации условий проведения процедуры голосования за пределами Молдовы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман в ходе мероприятия «Дни диаспоры», сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

В своем выступлении она отметила высокую заинтересованность граждан Молдовы, находящихся за рубежом в избирательном процессе в стране. В связи с этим она рассказала о действиях, предпринятых ЦИК по улучшению и модернизации избирательного процесса, а также об обеспечении доступа граждан, находящихся за пределами страны, к выборам.

В частности, председатель ЦИК рассказала о предложениях, внесенных ведомством по изменениям в Избирательный кодекс и связанное с ним законодательство, позволяющее решить вопросы по организации избирательных участков за рубежом, а также об утверждении концепции системы электронного голосования.

«Система интернет-голосования призвана предоставить гражданам Республики Молдова альтернативу, позволяющую сделать избирательный процесс более доступным, инклюзивным, безопасным и инновационным. Он предназначен для всех граждан Республики Молдова, где бы они ни находились», — отметила глава ЦИК в выступлении.

Традиционно в третью неделю августа Государственная канцелярия и Управление по связям с диаспорой в сотрудничестве с другими государственными органами проводят Дни диаспоры в Кишиневе. В этом году мероприятие проходило под девизом «Маленькая страна — большое сердце».
  • Сегодня, 09:19
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