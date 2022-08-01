В Молдове заявления на выдачу удостоверения личности, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации авто будут рассматривать в разы дольше: до трёх месяцев вместо 20 дней. Агентство государственных услуг объяснило причину задержек.
Это связано с переходом на новые технологии, ростом спроса на новые документы и миграционным кризисом. Новые максимальные сроки оформления документов действуют с 15 августа по 6 октября, сообщает nokta.md.
В то же время при подаче заявления теперь можно будет бесплатно получить временные документы. Ранее их выдавали на платной основе.
С 15 августа по 6 октября удостоверения личности будут выдаваться только в ограниченные сроки: в день обращения, в течение 1, 5, 10 рабочих дней. Документ выдадут только в случаях, если заявитель (или родственник) не имеет паспорта, но должен выехать за рубеж на работу, лечение или в связи со смертью родственника, а въезд в соответствующую страну возможен не только по паспорту, но и по удостоверению личности согласно международным соглашениям.
В остальных случаях выдадут бесплатно временный документ, он будет ту же юридическую силу, что и постоянный.
Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта также выдаются только в ограниченные сроки, и только тем водителям, которые участвуют в международных перевозках грузов или пассажиров. В остальных случаях также выдадут бесплатно временный документ.
Временные удостоверения, права и техпаспорта автоматически аннулируются при получении постоянного документа.
Связано это с дефицитом бланков для документов. Как сообщает Агентство госуслуг, «увеличение количества запросов на оформление документов, удостоверяющих личность, зафиксированное в постпандемический период во всех странах Евросоюза, а также война в регионе вызвали логистический кризис и сбой поставок сырья, используемого для производства удостоверяющих личность документов, что может привести к задержке поставки в Молдову бланков для документов по крайней мере до октября 2022 года«.
Агентство напомнило, что тендер на закупку бланков с технологиями персонализации на 500 млн леев, инициированный в апреле 2021 г. бывшим руководством Агентства государственных услуг, был приостановлен после проверки, в которой был выявлен ряд нарушений. «4 января 2022 года Агентство государственных услуг повторно объявило тендер. После устранения мошеннических схем выплаты роялти третьим лицам, нынешнему руководству АГУ удалось получить закупочную цену примерно на 350 млн леев ниже, чем по первой закупке, что впоследствии позволило снизить тарифы на ряд предоставляемых агентством услуг (паспорт стал дешевле на 200 леев)».
На основании нового контракта с польской компанией PWPW, подписанного 13 мая 2022 года, было закуплено около 3 млн бланков. Из них около 1,5 миллионов – это бланки для паспортов, около 1 миллион – бланки для карт формата ID1 на поликарбонатной основе для удостоверений личности, остальные примерно 500 тысяч – для других видов документов, изготавливаемых агентством (водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств).