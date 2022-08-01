Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Напомним, что недавно писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором будет делиться своим творчеством.
АНЕКДОТЫ ПРО БОРЕНЬКУ
Мать предлагает Бореньке: „Вымой лицо, чтобы спать не хотелось!“ - А у меня лицо уже проснулось, - отвечает мальчик!
*** - Ух, какая сладкая дыня, - облизывается Боренька. – Ну, прямо Владимир Ильич Пушкин!
*** - Боренька, нарисуй помидор, - просит мама. - Нарисуй сама. - Я не умею! - А я нарисую, так ты испугаешься!
*** Боренька с папой гуляют по улице. - А я знаю, откуда на асфальте чёрные пятна, - говорит Боренька. – Они с негра накапали!
*** - Папа, почему у тебя нет волос на голове? – интересуется Боренька. - Спроси у мамы! - Хочешь, чтобы у меня тоже не было?
*** - Боренька, хочешь в Париж? - Мне некогда. Ещё уроки не сделал. - Давай завтра поедем! - Какой смысл, если я уроки сделаю?
*** - Боренька, где ты утром был? – интересуется папа. - Гулял. - Почему в школе не был? - Был! Я по школьному двору гулял!
*** - Боренька, сколько тебе лет? - Не помню! - Родители тебе не говорили? - Давно говорили. Но я за это время подрос и всё забыл!
*** Училка в очередной раз недовольна Боренькой: -Ты себе можешь позволить все, что хочешь. А что делать твоему папе? -Пусть тоже делает, что я хочу.
*** Приятельница рассказывает Бориной маме: -Я села на диету и похудела на глазах. Боренька, играющий рядом: -Тетенька, а когда вы похудеете в других местах?
*** -Боренька, кем ты будешь, когда вырастешь? -Взрослым!
*** -Папа, оказывается мой приятель Петька - круглый дурак. -С чего ты взял? -Все ему говорят: «Катись отсюда».
*** Приснился Бореньке страшный сон, будто важный экзамен сдает. Училка говорит: «Тяни билет!». А Боренька ничего не знает и только внушает себе изо всех сил: ''Надо проснуться". Вдруг чувствует, кто-то его за плечо дергает. Открывает глаза, а над ним училка: «Сколько раз повторять: тяни билет?!».
*** Боренька спрашивает Вовочку: -Мороженое хочешь? -Хочу, - отвечает Вовочка. Боренька спрашивает Петьку: -Мороженое хочешь? -Не хочу, - отвечает Петька. -Никому нельзя деньги на мороженое доверить, - вздыхает Боренька. - Дашь Вовочке, мороженое слопает, дашь Петьке - деньги заберет!
*** Боренька просит дядю Васю: -Подарите мне вашу книгу Я свои книги не дарю. - Тогда дайте почитать. -И читать не даю. Боренька огорченно: -Вы такой же жадный, как и я.
*** -Боренька, хочешь в Париж? -Мне сегодня некогда, еще уроки не сделал. -А завтра? -Какой смысл, если я уроки сделаю?
*** -Что ты делаешь целый час в туалете? - недоволен папа Боренькой. -Что я могу делать? Курю незаметно.
*** -Боренька, мама переживает, когда ты получаешь плохие отметки. Скажи ей, что ты сделал уроки. -Мама, я сделал уроки! - говорит Боренька. -А сейчас эти уроки действительно сделай. -Папа, какой ты странный! Не видишь, мама уже успокоилась.
*** -Боренька, можешь объяснить выражение: " Все проходит'? -Папа, не могу. Ты еще мой дневник не видел.
*** -Боренька, ты умный? -Не-ка. -Дурак? -Не-ка. -Кто же тогда? -Не скажу, чтобы ничего плохого обо мне не подумали.
*** -Мама, зачем ты меня мучаешь, если я не Иисус Христос? - недоволен Боренька. -Ты должен стремиться стать таким, как он. -Чтобы меня потом гвоздями к кресту прибили?
*** Во время игры в футбол Боренька бьет штрафной. Разбегается и... останавливается. -Боренька, почему ты не пробил мяч? -А если гол не забью? Скажут: я подыгрываю вратарю. -Ты забей. -Тогда вратарь скажет: так не честно! -Что же ты предлагаешь? -Ничью, Ударить по рукам. Боренька взял мяч и ударил сначала им по рукам вратаря, а затем и по своим собственным.
*** -Боренька, чем отличается футбол от волейбола? -Когда я стою на воротах, ничем. -А когда не стоишь? -За воротами тоже ничем.
*** -Боренька, какой иностранный язык ты изучаешь? -Немецкий. -Хорошо знаешь его? -Только наполовину. -Тогда скажи: я не был сегодня в школе... -Ну, это из другой половины.
*** -Боренька, почему ты мчишься, сломя голову? Не видишь знак: осторожно, дети! -Дядя Вася, этот знак повесили для взрослых. Чтобы они мне голову не сломали. -А если сам себе сломаешь? -Не сломаю. Я же еще ребенок.
*** -Боренька, почему - ты сегодня в школу не пошел? - недоволен пана. -Я ходил в кино, смотрел фантастику. Через 500 лет все будет иначе. Читать не будут, задачи решать не будут, еду готовить не будут. Работать будут только для удовольствия. Зачем же сейчас в школу ходить? -Чтобы создать то, что будет через 500 лет. -К чему мне думать, что будет через 500 лет, если никому нет дела до того, что будет со мной завтра в школе у директора?
*** Дядя Вася недоволен: -Боренька, почему вчера днем в магазине ты на меня смотрел в упор? - Потому что я вас в упор не видел. -Зачем тебе это? -Если бы видел, вы бы спросили, почему я снова в школу не пошел? -Почему же ты не пошел? -А сегодня я был.
*** -Боренька, тебе нравится международный империализм? -Не-ка. -А международный социализм? -Очень нравится. -Чем именно? -А мне всегда нравится то, чего нету.
*** -Боренька, если будешь участвовать в конкурсе и выиграешь, поедешь в Америку. -В Америку не поеду. Достаточно и того, что я буду мучиться на конкурсе.
*** Боренька предлагает Петьке: реши задачку: Ты идешь по улице в куртке. Можешь ли ее снять? -Конечно, могу, - отвечает Петька. -Не можешь, у тебя куртки нет. -А ты можешь? -Тоже не могу. -У тебя куртки тоже нет? -Есть, но я тебе ее отдал!
*** Боренька прочел в газете откровение дамы: "Муж спал с подругой. Не прощу! " -Мама, почему тетя не хочет простить мужа? Он что, должен страдать с подругой бессонницей?
*** -Вовочка, когда ты смотришь сон, то сначала очередь на него занимаешь? - интересуется Боренька. -Нет. я смотрю сны без всякой очереди. -А у меня без очереди не получается, - сник Боренька, - Я говорю родичам: -Вы посмотрели сон, теперь моя очередь. Перестаньте по ночам в кровати тащиться и отвлекать меня разными звуками, когда ко мне сон приходит.