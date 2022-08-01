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Анекдоты от писателя Семена Когана

Анекдоты от писателя Семена Когана

Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Напомним, что недавно писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором будет делиться своим творчеством.

АНЕКДОТЫ ПРО БОРЕНЬКУ

Мать предлагает Бореньке: „Вымой лицо, чтобы спать не хотелось!“
- А у меня лицо уже проснулось, - отвечает мальчик!

***
- Ух, какая сладкая дыня, - облизывается Боренька. – Ну, прямо Владимир Ильич
Пушкин!

***
- Боренька, нарисуй помидор, - просит мама.
- Нарисуй сама.
- Я не умею!
- А я нарисую, так ты испугаешься!

***
Боренька с папой гуляют по улице.
- А я знаю, откуда на асфальте чёрные пятна, - говорит Боренька. – Они с негра накапали!

***
- Папа, почему у тебя нет волос на голове? – интересуется Боренька.
- Спроси у мамы!
- Хочешь, чтобы у меня тоже не было?

***
- Боренька, хочешь в Париж?
- Мне некогда. Ещё уроки не сделал.
- Давай завтра поедем!
- Какой смысл, если я уроки сделаю?

***
- Боренька, где ты утром был? – интересуется папа.
- Гулял.
- Почему в школе не был?
- Был! Я по школьному двору гулял!

***
- Боренька, сколько тебе лет?
- Не помню!
- Родители тебе не говорили?
- Давно говорили. Но я за это время подрос и всё забыл!

***
Училка в очередной раз недовольна Боренькой:
-Ты себе можешь позволить все, что хочешь. А что делать твоему папе?
-Пусть тоже делает, что я хочу.

***
Приятельница рассказывает Бориной маме:
-Я села на диету и похудела на глазах.
Боренька, играющий рядом:
-Тетенька, а когда вы похудеете в других местах?

***
-Боренька, кем ты будешь, когда вырастешь?
-Взрослым!

***
-Папа, оказывается мой приятель Петька - круглый дурак.
-С чего ты взял?
-Все ему говорят: «Катись отсюда».

***
Приснился Бореньке страшный сон, будто важный экзамен сдает. Училка говорит: «Тяни
билет!». А Боренька ничего не знает и только внушает себе изо всех сил: ''Надо проснуться".
Вдруг чувствует, кто-то его за плечо дергает. Открывает глаза, а над ним училка:
«Сколько раз повторять: тяни билет?!».

***
Боренька спрашивает Вовочку:
-Мороженое хочешь?
-Хочу, - отвечает Вовочка.
Боренька спрашивает Петьку:
-Мороженое хочешь?
-Не хочу, - отвечает Петька.
-Никому нельзя деньги на мороженое доверить, - вздыхает Боренька. - Дашь Вовочке,
мороженое слопает, дашь Петьке - деньги заберет!

***
Боренька просит дядю Васю:
-Подарите мне вашу книгу
Я свои книги не дарю.
- Тогда дайте почитать.
-И читать не даю.
Боренька огорченно:
-Вы такой же жадный, как и я.

***
-Боренька, хочешь в Париж?
-Мне сегодня некогда, еще уроки не сделал.
-А завтра?
-Какой смысл, если я уроки сделаю?

***
-Что ты делаешь целый час в туалете? - недоволен папа Боренькой.
-Что я могу делать? Курю незаметно.

***
-Боренька, мама переживает, когда ты получаешь плохие отметки. Скажи ей, что ты
сделал уроки.
-Мама, я сделал уроки! - говорит Боренька.
-А сейчас эти уроки действительно сделай.
-Папа, какой ты странный! Не видишь, мама уже успокоилась.

***
-Боренька, можешь объяснить выражение: " Все проходит'?
-Папа, не могу. Ты еще мой дневник не видел.

***
-Боренька, ты умный?
-Не-ка.
-Дурак?
-Не-ка.
-Кто же тогда?
-Не скажу, чтобы ничего плохого обо мне не подумали.

***
-Мама, зачем ты меня мучаешь, если я не Иисус Христос? - недоволен Боренька.
-Ты должен стремиться стать таким, как он.
-Чтобы меня потом гвоздями к кресту прибили?

***
Во время игры в футбол Боренька бьет штрафной. Разбегается и... останавливается.
-Боренька, почему ты не пробил мяч?
-А если гол не забью? Скажут: я подыгрываю вратарю.
-Ты забей.
-Тогда вратарь скажет: так не честно!
-Что же ты предлагаешь?
-Ничью, Ударить по рукам.
Боренька взял мяч и ударил сначала им по рукам вратаря, а затем и по своим
собственным.

***
-Боренька, чем отличается футбол от волейбола?
-Когда я стою на воротах, ничем.
-А когда не стоишь?
-За воротами тоже ничем.

***
-Боренька, какой иностранный язык ты изучаешь?
-Немецкий.
-Хорошо знаешь его?
-Только наполовину.
-Тогда скажи: я не был сегодня в школе...
-Ну, это из другой половины.

***
-Боренька, почему ты мчишься, сломя голову? Не видишь знак: осторожно, дети!
-Дядя Вася, этот знак повесили для взрослых. Чтобы они мне голову не
сломали.
-А если сам себе сломаешь?
-Не сломаю. Я же еще ребенок.

***
-Боренька, почему - ты сегодня в школу не пошел? - недоволен пана.
-Я ходил в кино, смотрел фантастику. Через 500 лет все будет иначе. Читать не будут,
задачи решать не будут, еду готовить не будут. Работать будут только для удовольствия.
Зачем же сейчас в школу ходить?
-Чтобы создать то, что будет через 500 лет.
-К чему мне думать, что будет через 500 лет, если никому нет дела до того, что будет со
мной завтра в школе у директора?

***
Дядя Вася недоволен:
-Боренька, почему вчера днем в магазине ты на меня смотрел в упор?
- Потому что я вас в упор не видел.
-Зачем тебе это?
-Если бы видел, вы бы спросили, почему я снова в школу не пошел?
-Почему же ты не пошел?
-А сегодня я был.

***
-Боренька, тебе нравится международный империализм?
-Не-ка.
-А международный социализм?
-Очень нравится.
-Чем именно?
-А мне всегда нравится то, чего нету.

***
-Боренька, если будешь участвовать в конкурсе и выиграешь, поедешь в Америку.
-В Америку не поеду. Достаточно и того, что я буду мучиться на конкурсе.

***
Боренька предлагает Петьке: реши задачку:
Ты идешь по улице в куртке. Можешь ли ее снять?
-Конечно, могу, - отвечает Петька.
-Не можешь, у тебя куртки нет.
-А ты можешь?
-Тоже не могу.
-У тебя куртки тоже нет?
-Есть, но я тебе ее отдал!

***
Боренька прочел в газете откровение дамы:
"Муж спал с подругой. Не прощу! "
-Мама, почему тетя не хочет простить мужа? Он что, должен страдать с подругой
бессонницей?

***
-Вовочка, когда ты смотришь сон, то сначала очередь на него занимаешь? - интересуется
Боренька.
-Нет. я смотрю сны без всякой очереди.
-А у меня без очереди не получается, - сник Боренька, - Я говорю родичам:
-Вы посмотрели сон, теперь моя очередь. Перестаньте по ночам в кровати тащиться и
отвлекать меня разными звуками, когда ко мне сон приходит.

СЕМЕН КОГАН
  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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