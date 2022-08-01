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Вниманию жителей сел Парканы и Терновка

Вниманию жителей сел Парканы и Терновка

23-24 августа ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» будет вести работы на газопроводах высокого давления

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Тирасполь сообщает, что 23 и 24 августа 2022 года в селах Парканы и Терновка будут производиться работы на газопроводах высокого давления, необходимые для надежного газоснабжения потребителей в осенне-зимний период.

В связи с этим подача газа в эти населенные пункты будет приостановлена с 10 часов 23 августа до 18 часов 24 августа.

Возобновление подачи газа будет производиться поэтапно по мере завершения работ на участках газопровода сотрудниками филиала.

Для скорейшего и безопасного возобновления подачи природного газа ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» убедительно просит выполнить следующие обязательные действия:

1. Не позднее 10 часов утра 23 августа отключить газовые приборы и перекрыть кран на вводе в дом.

2. Не пытаться самостоятельно открывать газовые краны в доме и проверять наличие газа в газовых приборах до момента прихода сотрудника филиала.

3. Обеспечить доступ сотрудников филиала в дома для проведения пуска газа в газовые приборы.

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:45
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