23-24 августа ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» будет вести работы на газопроводах высокого давления
Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Тирасполь сообщает, что 23 и 24 августа 2022 года в селах Парканы и Терновка будут производиться работы на газопроводах высокого давления, необходимые для надежного газоснабжения потребителей в осенне-зимний период.
В связи с этим подача газа в эти населенные пункты будет приостановлена с 10 часов 23 августа до 18 часов 24 августа.
Возобновление подачи газа будет производиться поэтапно по мере завершения работ на участках газопровода сотрудниками филиала.
Для скорейшего и безопасного возобновления подачи природного газа ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» убедительно просит выполнить следующие обязательные действия:
1. Не позднее 10 часов утра 23 августа отключить газовые приборы и перекрыть кран на вводе в дом.
2. Не пытаться самостоятельно открывать газовые краны в доме и проверять наличие газа в газовых приборах до момента прихода сотрудника филиала.
3. Обеспечить доступ сотрудников филиала в дома для проведения пуска газа в газовые приборы.
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» приносит свои извинения за доставленные неудобства. novostipmr.com