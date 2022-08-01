В формате видеоконференции прошло традиционное для начала рабочей недели совещание при Президенте. Обсуждали текущее положение дел,сообщает пресс-служба главы государства. О ситуации на местах доложили главы госадминистраций.
В целом обстановка стабильная, работа ведется в плановом режиме. Руководители городов и районов детально остановились на подвижках в реализации программы ФКВ-2022. График выполнения работ соблюдается.
Повышенное внимание уделяется объектам сферы просвещения. Специально созданные комиссии провели проверочные мероприятия. Школы и учреждения дошкольного образования в большинстве своем готовы к началу учебного года. Ремонтно-строительные работы продолжатся осенью в столичных детских садах №№5,7, 37 и 44. Эти МДОУ приводятся в порядок в рамках государственной программы капитальных вложений и на средства местных бюджетов. Ремонт планируют завершить к середине октября. Стадион возле тираспольской школы №5 рассчитывают сдать в эксплуатацию к 5 сентября. Вадим Красносельский обратил внимание на необходимость благоустроить подъезд к объекту. Ко Дню Республики закончат первый этап работ в сквере Авиаторов. На реконструкцию и оснащение дендропарка и городского стадиона предложено направить средства, которые город заработал в этом году сверх плановых доходов. Если такой подход будет поддержан, то приступить к их освоению можно будет уже осенью, что позволит к весне провести значительный объем подготовительных работ, отметил Олег Довгопол.
Еще из столичных новостей: на тираспольских дорогах будут курсировать два 14-местных электробуса. Их доставка из Китая из-за ситуации за пределами республики затянулась на семь месяцев. Транспортные средства уже в городе, проходят подготовку к запуску на маршрут.
Глава Бендер Роман Иванченко, рассказывая о готовности учебных заведений, отметил, что в школе №17 ремонтные работы продлятся чуть дольше запланированного: завершить их рассчитывают в первой декаде сентября. В ходе совещания упомянули детский сад № 27. От бендерчан поступила жалоба относительно некачественно выполненных там ремонтных работ. Объект ремонтировался на средства ФКВ в 2020 году. Президент поручил провести проверку.
Еще одно поручение Главы государства – разработать целевую программу благоустройства школьных дворов и территорий, прилегающих к детским садам. Они будут постепенно приводиться в порядок по линии ФКВ.
Обсуждали и Дорожный фонд. Механизм его формирования, выделения и освоения средств требует совершенствования. Предприятия этой отрасли не должны простаивать, иначе велика угроза потери трудовых ресурсов, считают участники совещания.
В Слободзейском районе готовятся к открытию после реконструкции Кицканского плацдарма. Уже завтра на обновленном мемориальном комплексе состоится торжественное мероприятие с участием руководства страны. В селе Карагаш ждут прибытия Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. Визит запланирован на 28 августа, проинформировал Василий Тищенко.
Рыбницкий глава Виктор Тягай рассказал об экскурсионных выездах в Тирасполь, Бендеры и Чобручи, организованных для украинских граждан, временно проживающих в Рыбнице.
Руководитель каменской госадминистрации рассказал, что в районе проходит месячник по благоустройству, завершится который 26 августа. Вадим Красносельский предложил запланировать на вторую половину осени общереспубликанский субботник. Важно, чтобы мероприятие охватило все населенные пункты Приднестровья, к участию необходимо привлечь жителей каждого микрорайона и жильцов частных домовладений, нацелил Президент. В перспективе общеприднестровский субботник должен стать традиционным, его будут проводить дважды в году – осенью и весной.
На совещании также говорили о подготовке к празднованию Дня Республики. Официальные мероприятия с участием первых лиц пройдут в столице. Здесь же будут организованы подворья, представленные всеми городами и районами республики. Торжества пройдут и на местах.