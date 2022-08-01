Приднестровские спортсмены впервые завоевали кубок Молдавии по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба МВД ПМР
21 августа состоялись матчи финальной стадии. Поединки среди женщин прошли в парке им. М. Горького в Бендерах. В это же время в Кишинёве за право быть лучшими в пляжном волейболе играли мужские команды.
Елена Леонтьева и Юлия Павлова – волейболистки ВК МВД ПМР «Динамо-Глория», пробившиеся в финал первенства, – обыграли в полуфинале своих соперниц со счётом 2:0.
Упорным выдался и решающий матч за золото. Приднестровским девушкам противостояла пара из кишинёвского Dinamo-MAI. Первая партия осталась за тираспольчанками – 22:20, вторая длилась до двукратного отрыва в счёте.
В итоге пара «Динамо-Глории» склонила чашу весов в свою пользу – 28:26 и 2:0 по итогу.
Представители мужской команды «Динамо» в Кишинёве тоже победили в Кубке Молдавии по пляжному волейболу.