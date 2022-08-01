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Приднестровские спортсмены впервые завоевали кубок Молдавии по пляжному волейболу

Приднестровские спортсмены впервые завоевали кубок Молдавии по пляжному волейболу

Приднестровские спортсмены впервые завоевали кубок Молдавии по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба МВД ПМР

21 августа состоялись матчи финальной стадии. Поединки среди женщин прошли в парке им. М. Горького в Бендерах. В это же время в Кишинёве за право быть лучшими в пляжном волейболе играли мужские команды.

Елена Леонтьева и Юлия Павлова – волейболистки ВК МВД ПМР «Динамо-Глория», пробившиеся в финал первенства, – обыграли в полуфинале своих соперниц со счётом 2:0.

Упорным выдался и решающий матч за золото. Приднестровским девушкам противостояла пара из кишинёвского Dinamo-MAI. Первая партия осталась за тираспольчанками – 22:20, вторая длилась до двукратного отрыва в счёте.

В итоге пара «Динамо-Глории» склонила чашу весов в свою пользу – 28:26 и 2:0 по итогу.

Представители мужской команды «Динамо» в Кишинёве тоже победили в Кубке Молдавии по пляжному волейболу.

Приднестровские спортсмены впервые завоевали кубок Молдавии по пляжному волейболу

Приднестровские спортсмены впервые завоевали кубок Молдавии по пляжному волейболу

Приднестровские спортсмены впервые завоевали кубок Молдавии по пляжному волейболу

Приднестровские спортсмены впервые завоевали кубок Молдавии по пляжному волейболу
  • Сегодня, 13:21
  • DTV
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