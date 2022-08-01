Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц, сообщает NewsPMR.Com В июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он изменился следующим образом:
- увеличился в среднем на ребенка – на 0,48%;
- снизился для пенсионера – на 0,72% и для трудоспособного населения – на 0,51%.
В среднем на душу населения размер прожиточного минимума уменьшился на 0,39%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за июль 2022 года составил 100,49%, итоговый с начала года – 110,37%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за июль 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 941 руб. (1 951 руб. – в июне 2022 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 019 руб. (2 031 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 857 руб. (1 865 руб.);
- для пенсионеров – 1 526 руб. (1 537 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 1 882 руб. (1 873 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 653 руб. (1 640 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 047 руб. (2 041 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 804 руб. (1 811 руб.)
Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с текущими инфляционными и сезонными дефляционными процессами – снижение средней стоимости продовольствия, повышение цен на непродовольственные товары, а также ростом тарифов на услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,5% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,0%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,9%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.