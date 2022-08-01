Dnestr.TV

 
0

Июльский прожиточный минимум

Июльский прожиточный минимум

Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц, сообщает NewsPMR.Com

В июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он изменился следующим образом:

- увеличился в среднем на ребенка – на 0,48%;

- снизился для пенсионера – на 0,72% и для трудоспособного населения – на 0,51%.

В среднем на душу населения размер прожиточного минимума уменьшился на 0,39%.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за июль 2022 года составил 100,49%, итоговый с начала года – 110,37%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за июль 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 941 руб. (1 951 руб. – в июне 2022 года);

- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 019 руб. (2 031 руб.);

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 857 руб. (1 865 руб.);

- для пенсионеров – 1 526 руб. (1 537 руб.);

- в среднем на одного ребёнка – 1 882 руб. (1 873 руб.);

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 653 руб. (1 640 руб.);

- для детей от 7 до 15 лет – 2 047 руб. (2 041 руб.);

- в среднем на душу населения – 1 804 руб. (1 811 руб.)


Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с текущими инфляционными и сезонными дефляционными процессами – снижение средней стоимости продовольствия, повышение цен на непродовольственные товары, а также ростом тарифов на услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,5% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,0%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,9%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.
  • Сегодня, 13:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...
  • Санду ответила на намерение Приднестровья присоединитьс ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...
  • Санду ответила на намерение Приднестровья присоединитьс ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна