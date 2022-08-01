На юге Молдовы в рекордно короткие сроки была построена от Басарабяски до Березино (Украина) 23-километровая железнодорожная ветка, соединяющая два города. Железнодорожный участок проходит в обход Приднестровья на востоке Республики Молдова, передает point.md
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«В конце июня я подписал с моим украинским коллегой, министром инфраструктуры Александром Кубраковым, Меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожного участка Бессарабская – Березино. После двух месяцев напряженной работы по строительству 23 км железной дороги пришло время запустить этот участок, который будет введен в обращение с сентября, первоначально для перевозки грузов», — говорится в сообщении министра инфраструктуры Андрея Спыну.
Железнодорожная линия Басарабяска-Березино не использовалась с 1997 года. Однако восстановление 23-километрового участка было проведено железнодорожниками в рекордно короткие сроки – за полтора месяца.
После реабилитации 22-километрового участка железной дороги по территории Украины и 1-километрового участка на территории Молдовы между станциями Березино – Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение Белгород-Днестровска с портами Измаил и Рени.
Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка позволит Республике Молдова экспортировать и импортировать товары через украинский порт Измаил на Дунае. В свою очередь Украина сможет восстановить импорт из Молдовы и ЕС.