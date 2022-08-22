В Парке Победы в Риге началась подготовка к демонтажу находящегося там монумента Освободителям Риги, пишет mixnews.lv. Сегодня представители городского самоуправления дали пресс-конференцию, в ходе которой рассказали, как будет проходить снос памятника.
Еще на минувших выходных рижане заметили, что к памятнику, который отгорожен полицейскими кордонами, начала прибывать техника. Утром в понедельник, 22 августа, к монументу прибыл небольшой экскаватор, передает eadaily.com.
«Для демонтажа памятника в парке Победы взрывчатые вещества использоваться не будут», — сообщил в ходе пресс-конференции исполнительный директор самоуправления Риги Янис Ланге.
Янис Ланге отметил, что хорошо понимает интерес прессы к конкретным деталям процесса демонтажа, но пока не может предоставить по ним более подробную информацию. Он сообщил, что сегодня начаты подготовительные работы к демонтажу — установлены строительный забор и 1,5-километровое заграждение, которое ограничит движение пешеходов на участке бульвара Победы от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса и на участке улицы Бариню от бульвара Победы до улицы Херманя.
Движение общественного транспорта в окрестностях памятника ограничивать не планируется, а для остального автотранспорта будет введен запрет на стоянку и остановку. «Ограничения предусмотрены до 15 ноября, но будут зависеть от фактической ситуации», — сообщил Ланге.
С завтрашнего дня, 23 августа, на объект будет доставляться техника, начнутся подготовительные работы для откачки воды из бассейна и демонтаж подземной части мемориала, а затем снос скульптур и обелиска. Ланге не сообщил, когда именно памятник будет снесен, но подчеркнул, что это будет сделано до установленной принятой недавним законом даты — 15 ноября.
Название строительной фирмы, которая займется сносом памятника, Ланге раскрыть отказался — «с учетом рисков для безопасности. Также он сообщил, что «средства, пожертвованные населением на снос памятника, будут использованы для работ по вывозу строительного мусора».
В свою очередь, представитель полиции Ансис Пумпурс сообщил, что разработан «план обеспечения общественного порядка», к выполнению которого привлечены муниципальная полиция и Служба государственной безопасности (СГБ). Он призвал людей «не находиться без необходимости вблизи объекта», так как «полиция будет осуществлять усиленный контроль не только лиц, но и транспортных средств».
«Также запрещены полеты дронов над памятником. Любые попытки обойти запрет будут пресекаться, а виновных привлекут к ответственности», — подчеркнул Пумпурс. Как сообщалось, расходы на демонтаж памятника составят свыше € 2,1 млн. Из-за поставленного перед ними ограниченного срока разрушители не смогут, как сообщается, воспользоваться обычным методом демонтажа, разобрав памятник сверху вниз. Поэтому монумент придется демонтировать, повалив его на землю.
Служба государственной безопасности ранее заявила, что «нельзя исключить провокаций при демонтаже памятника — в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или задержать его снос».
Также стало известно о том, что столичное самоуправление на даст оппозиционной партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) разрешения на проведение акции протеста против сноса памятника. По словам Яниса Ланге, такое решение принято «на основании заключений правоохранительных органов», а также в связи с тем, что РСЛ собирался проводить акцию на территории, вокруг которой устанавливается защитное ограждение в рамках подготовительных работу к сносу памятника.
Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов ранее сообщил, что подал заявку на проведение акции протеста сегодня в 19:00. Место ее проведения — в дальнем конце парка Победы, на площади за памятником. Планировалось, что в ней примут участие около 100 человек.
По словам Митрофанова, если РСЛ будет запрещено провести акцию протеста против сноса памятника, партия планирует обратиться в суд.
«На данный момент у Памятника тихо. Экскаватор копает — видимо, хотят убрать силовые кабели. Ажиотажа нет. Полиции вокруг полно. И по периметру немало машин, и неподалеку спецфургон и еще с десяток машин. Пока снимал через дорогу, проблем не было. Стоило подойти к ограждению, ко мне тут же выдвинулся страж порядка. Я потихоньку шел вдоль ограждения, делая вид, что не замечаю. Полицейский вежливо объяснил, что решением дирекции Риги к ограждению подходить запрещено. На мой вопрос, что он думает по поводу происходящего, мне указали рукой на другую сторону дороги, и пожелали хорошего дня. Пока уезжаю, посмотрим, что будет вечером», — пишет в соцсети блогер Алексей Гуленко.
«Парк довольно большой и никто не может запретить по нему гулять. Я лично гуляю там почти каждый вечер, и этот не будет исключением. Что ещё я хотел бы вам сказать, дорогие друзья? Ровно одну простую вещь: если бы каждый, кто когда-либо возлагал к этому памятнику цветы, пришел бы погулять в Парк Победы, никто наш памятник не тронул бы. Ещё будет крайне интересно увидеть (или не увидеть) дорогих кандидатов в депутаты. Вот прямо любопытно даже, как там у них дела, как проходят встречи с избирателями и прочая партийная агитация и пропаганда», — призвал в соцсети активист Дмитрий Прокопенко.