Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник превысила $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта, продолжая расти на фоне сообщения о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток с 31 августа из-за ремонта агрегата. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 024 за 1 тыс. куб. м, или €292,4 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.
Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 20%.
Стоимость же декабрьских фьючерсов вплотную подобралась к отметке в $3 100.
На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
О ситуации вокруг "Северного потока"
С 27 июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.
Медведев не исключил подорожание газа до $4 000 за тысячу кубометров
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором упомянул, что газ подорожал до 2 800 долларов за тысячу кубометров. "Что будет с ценой в конце года? $3000? $4000? Кто больше, господа?" - написал он. Через некоторое время газ подорожал до 3 тысяч долларов.
Также Медведев процитировал одно из своих предыдущих сообщений, в котором утверждал, что некоторые действия ЕС яляются "Лучшим способом оставить Европу без газа", передает mk.ru.
"Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде", - написал зампред Совбеза.