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«Молдовагаз» не сможет оплатить аванс за закупку газа в августе

«Молдовагаз» не сможет оплатить аванс за закупку газа в августе

АО «Молдовагаз» полностью рассчиталось в понедельник с ПАО «Газпром» за газ, полученный в июле, и попросило отсрочку выплаты аванса за август. Об этом сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Июль закрыли, по авансу за август попросили отсрочку», — заявил Чебан в комментарии РИА Новости.

Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь. По словам Чебана, компания пока так и не получила ответ от «Газпрома» на эту просьбу, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

Контракт с «Газпромом»

Молдова 29 октября договорилась с «Газпромом» о продлении газового контракта на пять лет. Во время переговоров, как отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть. «Газпром» подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ.

В «Молдовагазе» также поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

Проблемы со своевременным перечислением выплат возникли уже в ноябре, понадобилась отсрочка. С трудностями при погашении платежа «Газпрому» АО «Молдовагаз» столкнулось и в январе, парламент Молдовы ввел режим ЧП на 60 дней.

Четвертого августа «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить ежемесячную оплату за август, поскольку новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку.

  • Сегодня, 18:29
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