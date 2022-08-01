34-й Межконтинентальный заплыв через Босфор прошел в Стамбуле. В гонке, соединяющей Европу и Азию, приняли участие 2400 пловцов из 50 стран. Это самый престижный турнир в открытом водоеме. Организовывает его олимпийский комитет Турции, передает Радио 1.
Протяженность дистанции – 6,5 километров. Те, кто проплывут за два часа, получают статус межконтинентального пловца и медаль. Тираспольчанин Вадим Нощенко финишировал 17-м в группе до 65 лет, преодолев дистанцию за 1 час и 8 минут.
Самое сложное, по его словам, выбрать верную финишную траекторию. Течение меняет свое направление у берега и можно потерять силы и сойти с дистанции.