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Приднестровец Вадим Нощенко в 7-й раз переплыл Босфор

Приднестровец Вадим Нощенко в 7-й раз переплыл Босфор
Фото: https://pridnestrovie-daily.net/

34-й Межконтинентальный заплыв через Босфор прошел в Стамбуле. В гонке, соединяющей Европу и Азию, приняли участие 2400 пловцов из 50 стран. Это самый престижный турнир в открытом водоеме. Организовывает его олимпийский комитет Турции, передает Радио 1.

Протяженность дистанции – 6,5 километров. Те, кто проплывут за два часа, получают статус межконтинентального пловца и медаль. Тираспольчанин Вадим Нощенко финишировал 17-м в группе до 65 лет, преодолев дистанцию за 1 час и 8 минут.

Самое сложное, по его словам, выбрать верную финишную траекторию. Течение меняет свое направление у берега и можно потерять силы и сойти с дистанции.
  • Сегодня, 18:38
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