"Газпром" согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса "Молдовагазом" за поставки российского газа в августе до 1 сентября, говорится в сообщении холдинга.
"АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", - сказано в сообщении, передает ТАСС.