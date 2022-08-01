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"Газпром" согласился перенести срок оплаты аванса "Молдовагазом" за август до 1 сентября

"Газпром" согласился перенести срок оплаты аванса "Молдовагазом" за август до 1 сентября

"Газпром" согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса "Молдовагазом" за поставки российского газа в августе до 1 сентября, говорится в сообщении холдинга.

"АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", - сказано в сообщении, передает ТАСС.
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