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«Бессмертный» экспериментатор

«Бессмертный» экспериментатор

Житель одного из сёл Рыбницкого района решил доказать своей бабушке, что бессмертен. Вечером 20 августа 36-летний мужчина в качестве закуски к спиртному принял крысиный яд. Несколько зёрен отравы для грызунов он демонстративно запил водкой и отправился спать.

Утром сельчанин проснулся, понял, что здоровье у него богатырское, и решил это отметить внеплановым алкогольным возлиянием. Плохо экспериментатору стало к обеду. Из-за стола он отправился прямиком в реанимацию, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сейчас великовозрастный внук в больнице под присмотром медиков. Оказалось, яд, который он принял, обладает отсроченным действием. Несколько дней симптомы отравления могут не проявляться, в дальнейшем, если количество яда было значительным, с высокой вероятностью появится угроза жизни.

На этот раз любителю спиртного и острых ощущений повезло, страшных последствий удалось избежать. Спустя сутки интенсивной терапии пациента из реанимации перевели в обычную палату.

После выписки из больницы его ждёт беседа с участковым. Чтобы долго жить, злоупотребляющему спиртным гражданину придётся бросить пить.
  • Сегодня, 18:53
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