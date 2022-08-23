В Слободзейском районе после реконструкции был открыт мемориальный комплекс «Кицканский плацдарм». Именно отсюда 20 августа 1944 года началось наступление советских войск в ходе Ясско-Кишинёвской операции. По ее итогам МССР была освобождена от немецко-румынских оккупантов.
В память об этих исторических событиях в День Победы 9 мая 1972 года на высоте вблизи Кицкан, где советские войска заняли плацдарм, был открыт мемориальный комплекс, основным элементом которого стал 35-метровый обелиск в виде штыка советской винтовки.
Спустя 50 лет по инициативе Президента ПМР Вадима Красносельского была начата реконструкция мемориального комплекса. За счёт средств Фонда капвложений была благоустроена территория, появились информационные панно, новые скамейки и фонари, сообщает novostipmr.com
Обновленный Кицканский плацдарм торжественно открыли Президент ПМР Вадим Красносельский, участник Великой Отечественной войны Владимир Громов, член днестровской общественной организации «Ветераны войны, труда и вооруженных сил» Нина Кошинян, а также представители поколения будущих защитников Родины – суворовец, кадет и юнармеец.
Также на мемориальном комплексе прошли митинг и выступление роты Почётного караула. В ходе мероприятия Президент отметил важность подобных мемориальных комплексов для сохранения исторической памяти. Причём это касается не только молодого поколения. «Вы знаете, есть расхожие мысли, попытки представителей старших поколений переложить ответственность на молодых людей. Говорят, молодежь не та. Молодежь здесь абсолютно не при чем. Молодые люди, как губка, впитывают то, что даем им мы. Разве молодые люди рушат памятники героям ВОВ в Европе? Разве молодые люди запрещают фильмы о войне и празднование 9 Мая? Нет. Это делают люди старших поколений, на этом воспитывая свою молодежь. Памятник, воздвигнутый 50 лет назад, и установленные сегодня мемориальные плиты с информацией на граните нужны не только молодым людям, они нужны всем нам, чтобы помнить историю. Молодежь будет такой, какой мы ее воспитаем здесь и сейчас», – сказал Вадим Красносельский.
Президент остановился на ужасах и зверствах, которые устраивал нацистский режим на оккупированных территориях, отметив, что только подвиг советского солдата положил конец этому кошмару.
«Буквально недавно мне в руки попал архивный документ, в котором рассказывается о том, что в одном из концлагерей, расположенных в то время в Европе, закончился газ – газ, которым убивали людей, прежде чем сжечь в крематории. Так вот, чтобы был результат, чтобы было о чем отчитаться перед командованием, целую ночь в крематории заживо сжигали людей – стариков, женщин, детей, крики которых всю ночь разрывали пространство. Представьте себе… Это была нацистская Европа. Нацисты превратили Европу в полигон смерти. И только советский солдат остановил это чудовищное преступление перед миром, перед человечеством…», – сказал глава государства.
Президент отметил, что нацизм и фашизм сегодня снова поднимают голову, а Советский Союз пытаются выставить агрессором, тем самым исковеркав историю. Но в Приднестровье такое сделать не удастся.
«Наш народ силен генетической памятью, памятью предков, всех тех, кто защищал Родину от супостата», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Также Президент отметил, что мемориальный комплекс пользуется популярностью у приднестровцев. «Я горжусь, что приднестровский народ помнит», – добавил глава государства.
Вадим Красносельский выразил благодарность ветеранам и всем тем, кто принял участие в реализации значимого для сохранения истинной истории проекта.
В завершение митинга прошла церемония возложения цветов.