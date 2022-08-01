О том, что на бывшем насосном заводе вовсю бушует пламя, в пожарную часть сообщили в половине девятого вечера в понедельник. Звонил охранник автостоянки, которая вплотную прилегает к охваченному на тот момент огнём сборочному цеху, самому большому помещению предприятия. На стоянке, учитывая вечернее время суток, было 30 автомобилей. Последствия могли быть очень серьёзными.
К прибытию пожарных сильный огонь успел перекинуться на крышу, застеленную рубероидом.
Как сообщает пресс-центр МВД, масштабный пожар площадью около 400 квадратных метров тушили четыре расчёта огнеборцев. Ликвидировать возгорание им пришлось несколько часов.
Как выяснилось в ходе разбирательства, в цеху, у которого совсем недавно появился новый владелец, велись ремонтные работы. Газорезкой рабочие снимали внутреннюю деревянную обшивку, срезали металлические конструкции.
Закончив работу, помещение закрыли и ушли домой. О технике безопасности, видимо, забыли. По её нормам в течение четырёх часов после проведения огневых работ внутри обязан находиться сотрудник, следить, чтобы из случайной искры не разгорелось пламя. Но этим правилам не следовали.
В какой-то момент начала тлеть внутренняя обшивка помещения. Небольшое возгорание с сильным задымлением сменилось быстро распространяющимся пламенем.
Пожарные тушили огонь оперативно. При этом они справились с работой так умело, что даже техника – два трактора и экскаватор, находившиеся в цеху, – осталась в целости и сохранности.
Работники, нарушившие правила техники безопасности, уже привлечены к административной ответственности. За пренебрежение требованиями пожарной безопасности им придётся заплатить штраф.