Фото: GLOBAL LOOK PRESS Через пару дней после того, как коммунальщики цинично очистили площадь от цветов, у памятника вновь появились нарциссы и гвоздики.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS В начале мая рижские власти установили возле монумента стенд с фотографиями о событиях на Украине.

В латвийской столице начали демонтировать памятник "Освободителям Риги", а выступающих против сноса разогнала полиция, сообщает ria.ru К памятнику доставлена тяжелая строительная техника, территория огорожена. Правоохранительные органы заранее просили людей не собираться у монумента.Все три фигуры солдат Советской армии, входящие в состав памятника Освободителям Риги, демонтированы, сообщил портал Delfi . Тяжелая техника приступила к демонтажу главного элемента памятника — женской фигуры, не тронутым остается обелиск.На момент начала работ ажиотажа вокруг памятника не было. Накануне там прошел протест против его сноса, были задержаны семь человек.Работы по демонтажу памятника оцениваются примерноеще примерно 200 тыс. евро пожертвований будут потрачены на обустройство территории после сноса, пишет bbc.com Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждениеНапомним, после начала СВО на Украине латвийский парламент принял закон о сносе советских монументов, памятник Победы должен быть демонтирован до 15 ноября.За его демонтаж выступили правящие политики и президент страны Эгилс Левитс.Против сноса выступает партия "Русский союз Латвии", которая не представлена в латвийском парламенте. Согласно опросам общественного мнения, за снос выступают примерно три четверти латышей. Примерно то же количество русскоязычных - против сноса памятника.Построенный в 1980-е годы памятник за последние годы не раз оскверняли, в 1997-м экстремисты пытались его подорвать. Он стал главным символом достоинства и правды для русскоязычного меньшинства Латвии, да и для знающих настоящую историю войны латышей. Сотни людей приходили к памятнику 9 мая, приносили цветы, зажигали свечи. При этом власти буквально трясло от ненависти к памяти о Победе, уже давно шли разговоры о том, что «заразу» надо снести и прекратить эти демонстрации неповиновения - ведь в Латвии, как и в других прибалтийских странах, советская власть официально считается периодом «оккупации». А Памятник Освободителям в этой логике - место поклонения «оккупантам», пишет kp.ru Думали о сносе давно, но решились только сейчас. Уж слишком оглушительной стала история с бульдозерами, которые утром 10 мая сгребли море цветов у монумента. Ничего более мобилизующего, как публичное оскорбление памятного и дорого людям, еще не придумали. И народ в тот же день опять завалил Памятник Освободителям цветами.Следственный комитет РФ по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в связи со сносом в Риге памятника воинам–освободителям, сообщает пресс-служба ведомства "По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статья 243.4 УК РФ " "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России"", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.