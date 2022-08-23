Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством и конфискации имущества, принадлежащего ее гражданам, в пользу России. Об этом заявил сегодня, 23 августа, лидер фракции СРЗП в Думе Сергей Миронов, сообщает eadaily.com
«Депутаты нашей партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ внесли законопроект о признании Украины террористическим государством. США и прочих пособников Зеленского мы предлагаем признать государствами — спонсорами терроризма. В отношении таких стран в рамках нашего законопроекта должны применяться те же меры, что и против террористического государства», — сообщил Миронов в своем телеграм-канале.
Как отмечают авторы законопроекта, принадлежащее гражданам Украины имущество «должно конфисковываться и обращаться в доход Российской Федерации для возмещения ущерба пострадавшим от террористического государства». «Аналогичные меры необходимо предпринять в отношении стран — пособников терроризма», — подчеркнул Миронов.
По его словам, по действующему законодательству РФ террористической может быть признана только организация. Однако, подчеркнул Миронов, некоторые страны «умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения».
«В первую очередь я, естественно, имею в виду Украину с ее „офисом Зеленского“», — указал Миронов.
В связи с этим депутаты предлагают ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма». Законопроект также устанавливает основания для признания государства террористическим.
«Во-первых, если оно ответственно за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека. Во-вторых, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества», — пояснил политик.
Еще одним основанием для признания государства террористическим предлагается считать призывы к отчуждению части территории или нарушение территориальной целостности РФ.
«С таким государством необходимо разорвать все дипломатические отношения. Перечень государств — спонсоров терроризма, а также применяемые в отношении них меры должно определять правительство РФ», — добавил Миронов.