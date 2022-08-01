«Газпром» в порядке исключения согласился с просьбой АО «Молдовагаз» об отсрочке платежа за август, однако в дальнейшем надеется на своевременное погашение Молдовой платежей за газ, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Он подтвердил, что 22 августа, согласно условиям контракта, для АО «Молдовагаз» наступил срок платежа за потребленное в июле голубое топливо и платеж за поставки энергоносителя в августе. Он также отметил, что в дальнейшем российская сторона ожидает от молдавской своевременного и полного погашения обязательств по газу, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
«Компания “Молдовагаз” смогла рассчитаться только за июльские поставки и обратилась к “Газпрому” с просьбой перенести срок оплаты за август на 1 сентября 2022 года. “Газпром” в порядке исключения принял решение согласиться с этой просьбой, исходя из того, что в дальнейшем молдавская сторона безусловно будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок», — уточнил Куприянов.
Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что «Молдовагаз» в ближайшее время обратится в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям РМ с предложением рассмотреть варианты решения вопроса оплаты поставок природного газа в августе и сентябре в целях бесперебойной подачи газа в республику".
Вадим Чебан также отмечал, что новый утвержденный Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) тариф на газ приведет к дальнейшему накоплению тарифных отклонений, что не позволяет компании расплатиться с поставщиком топлива.
«К сожалению, постановление НАРЭ от 4 августа 2022 года не позволяет “Молдовагазу” выполнить свои контрактные обязательства, прямо и негативно сказывается на финансовой жизнедеятельности и эффективной функциональности предприятия, ставя при этом под знак вопроса бесперебойную поставку природного газа», — написал Чебан в соцсети.
Он отметил, что отклонения в размере около двух миллиардов леев ведут к задержке контрактных платежей и к росту задолженности перед поставщиком, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком газа и АО «Молдовагаз».
Контракт с «Газпромом»
Молдова 29 октября договорилась с «Газпромом» о продлении газового контракта на пять лет. Во время переговоров, как отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть. «Газпром» подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ.
В «Молдовагазе» также поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
Проблемы со своевременным перечислением выплат возникли уже в ноябре, понадобилась отсрочка. С трудностями при погашении платежа «Газпрому» АО «Молдовагаз» столкнулось и в январе, парламент Молдовы ввел режим ЧП на 60 дней.
Четвертого августа «Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой отсрочить ежемесячную оплату за август, поскольку новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку.