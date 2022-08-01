Каждая заявка на визу будет оцениваться в соответствии с мотивацией и политическими аспектами.
Страны-члены Евросоюза должны будут учитывать политические аспекты в вопросе выдачи виз для граждан Российской Федерации. Об этом на брифинге во вторник, 23 августа, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
По ее словам, каждое решение о выдаче визы должно приниматься в индивидуальном порядке, сообщает korrespondent.net.
"Это должны делать государства-члены. Они должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения", - сказала Хиппер.
При этом она обратила внимание на то, что страны ЕС должны соблюдать международные обязательства и выдавать визы по гуманитарным причинам, а также журналистам и диссидентам.
Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не поддерживает идею введения полного запрета на визы для россиян.
Напомним, 31 августа министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Праге обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине. При этом некоторые страны поддерживают полный запрет на выдачи туристических виз гражданам России.
МИД Литвы: позиция граждан РФ о статусе Крыма станет "пропуском" на границе Прибалтики
Граждане РФ, желающие пересечь границу стран Балтии, могут быть не допущены для въезда, если не выскажутся против проведения Россией военной операции на Украине и не признают Крым украинским. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщил во вторник портал Delfi, пишет ТАСС.
По мнению министра, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно действий России на Украине, а также уточнять "чей Крым". "Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", - заявил Ландсбергис. Он подчеркнул, что именно этот фактор может стать причиной для отказа во въезде.
Ранее глава МИД Литвы заявлял о том, что страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подобные "русофобские идеи" проявлением "нацистской политики".