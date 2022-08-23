Потребность в такой профессии возникла в результате высокого спроса на услуги по уходу на дому.
Министерство образования и исследований Республики Молдова утвердило квалификационный стандарт для новой профессии «Домашняя сиделка». Это будет способствовать разгрузке государственной системы услуг по уходу на дому, предоставляемых пожилым или уязвимым людям, сообщает МОЛДПРЕС.
Новый квалификационный стандарт позволит аккредитованным вузам готовить специалистов в этой области и будет включен в национальные программы начальной и непрерывной профессиональной подготовки.
По словам директора Центра передового опыта в области медицины и фармации «Раиса Пакало» и главного специалиста Комиссии по сестринскому делу Марианны Негрян, потребность в такой профессии возникла в результате высокого спроса на услуги по уходу на дому.
Квалификацию «Домашняя сиделка» может получить любое лицо, которое закончит программу обучения, пользуясь после ее окончания возможностью работать по специальности в учреждениях, предоставляющих социальные и медицинские услуги, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.
Таким образом, благодаря совместным усилиям Каритас Чехия с центральными властями появление профессии по уходу на дому, а также программа обучения новых специалистов значительно снизят нагрузку на систему ухода за пожилыми и уязвимыми людьми.