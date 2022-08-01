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Трасс сообщила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости

Трасс сообщила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, заявила во вторник, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства. Мероприятие было организовано радиостанцией Times radio, передает ТАСС.

Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Он также сообщил, что оставит должность главы кабмина, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет или Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Исход выборов главы консерваторов определят в голосовании по почте члены правящей партии, число которых, по разным данным, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс.

Захарова считает заявление Трасс о ядерном оружии достойным новой серии "Остина Пауэрса"

Заявление претендующей на пост премьер-министра Великобритании главы МИД королевства Лиз Трасс о готовности при необходимости применить ядерное оружие могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедий об Остине Пауэрсе. Об этом написала в среду в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это безупречное начало для новой серии "Остина Пауэрса". Теперь роль "человека-загадки международного масштаба" играет женщина", - заметила дипломат.

Ранее Трасс заявила, что готова в случае избрания премьером применить ядерное оружие, если для Соединенного Королевства возникнет угроза.

tass.ru
  • Сегодня, 10:06
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