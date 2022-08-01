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В Тирасполе ведется разбирательство в деле обманутых дольщиков

В Тирасполе ведется разбирательство в деле обманутых дольщиков

В адрес Главы государства поступило обращение граждан, которые считают себя обманутыми дольщиками. Речь идет об участниках долевого строительства двух пятиэтажных домов с мансардами, встроенно-пристроенными служебными и складскими помещениями по улице Юности 54, 56 (Тирасполь).

Договор о совместной деятельности на этом объекте был заключен между жилищно-строительным кооперативом и ЗАО «Строительный трест» еще летом 2012 года. Сдача в эксплуатацию планировалась поэтапной: один дом – до конца 2014 года, второй – ровно через год. Оговоренный график выдержан не был. Многоэтажку по Юности, 54 ввели в эксплуатацию не только с четырехмесячным опозданием, но и с серьезными недоделками, сообщается на сайте главы государства.

Владельцы 38 квартир по адресу ул. Юности, 56 и вовсе не могут получить на руки правоустанавливающие документы. Причина – официально строительство не завершено. Проверочные мероприятия показали, что «Стройтрест» основную деятельность не осуществляет уже несколько лет, а с прошлого года численный состав предприятия сведен к одному человеку. В 2017 году заключен договор на выполнение работ с другим ООО, зарегистрированным более чем оперативно – буквально за несколько дней до подписания соглашения о совместной деятельности.

Эта организация обязалась завершить строительство в четвертом квартале 2021 года. Условие не выполнено. При этом 10 августа текущего года у предприятия истек срок действия лицензии на осуществление строительных работ. На данный момент заявлено о 93 процентной готовности объекта.

Президент поручил проверить достоверность этой информации, а также провести контрольные мероприятия в части соблюдения законодательства и заключенных договорных отношений. В деталях разбирались в ходе сегодняшнего совещания. К обсуждению Вадим Красносельский пригласил представителей Администрации Президента ПМР, правительства, столичной госадминистрации, Департамента архитектуры, строительства и дорожного хозяйства, Прокуратуры ПМР, УБЭП. В случае выявления фактов мошенничества виновные будут привлечены к ответственности. На проверку Президент отвел трехнедельный срок.
  • Сегодня, 10:14
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