В рамках прошедшего заседания Правительства был рассмотрен Проект постановления «Об утверждении Классификатора видов экономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики».
Как сообщает пресс-служба Правительства, проект подготовлен в рамках реализации государственной политики в области развития единой системы классификации и кодирования, которая будет соответствовать международным стандартам. Представившая проект заместитель министра- начальник Государственной службы статистики Министерства экономического развития Валентина Коваленко, отметила, что введение нового Классификатора обусловлено изменениями в структуре экономики и организации, разработке новых технологий и видов деятельности, а также продуктов. Нововведение облегчит производство международных статистических сравнений, отметила она.
Акцентировал на своевременности рассмотрения данного проекта и Председатель Правительства:
«Документ относится к сфере документации по стандартизации и является вообще основополагающим для использования в последующем. Равном, как при нормотворчестве, когда мы обозначаем какие-то виды деятельности, да в том числе, например, для работы по патентам для сферы лицензирования. Эти все виды деятельности должно быть классифицированы и применяться однозначно во всей структуре нормативно правовых актов».
Проект был поддержан присутствующими. Как отмечают в Госслужбе статистики, до января 2025 года будут действовать два классификатора, а уже затем только новый документ.
Еще одно предложение было представлено Минцифрой и разработано во исполнение поручения Правительства. Дополнения предложено внести в Перечень государственных услуг. Они коснуться удостоверения добровольца добровольческой организации. Этот вид госуслуг предоставляет Минпрос.
Далее члены Правительства рассмотрели и единогласно приняли проект Постановления «О государственном техническом учете и осуществлении технической инвентаризации объектов недвижимости». Замминистра юстиции Владислав Жук рассказал, что разработка документа была проведена в целях приведения нормативных правовых актов в сфере технического учета и технической инвентаризации в соответствие с законодательством.
Предлагается закрепить такое понятие, как «организация, осуществляющая технический учет объектов недвижимости», учредителем которой будет являться государство в лице исполнительного органа госвласти в сфере юстиции. Как рассказал докладчик, это связано с тем, что технический учет объектов недвижимости – это государственная функция, которая должна выполняться на всей территории республики единообразно. Также предлагается установить порядок формирования и предоставления доступа к учетно-технической и иной документации, хранящейся в архиве организации, которая производит государственный технический учет объектов недвижимости.
«В данном случае речь идет лишь об актуализации и изменении органа, принимающего данный документ. Все-таки мы должны перейти уже на более современный подход в этой части», – отметил Премьер Александр Розенберг.
Кроме того, в рамках прошедшего заседания Правительства были рассмотрены и поддержаны ряд инициатив, которые в последующем будут направлены на рассмотрение парламентариям. В частности, они касались Концепции бюджетной и налоговой политики республики на будущий год и среднесрочную перспективу, прогноза социально-экономического развития, государственной пошлины, сферы сельского хозяйства и многих других направлений.