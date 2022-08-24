На мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в Новоаненском районе, где шли главные бои Ясско-Кишиневской операции по освобождению республики Молдова от фашизма, не стали зажигать Вечный огонь.
Об этом сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Фото: соцсети Алексея Петрович
В своем телеграм-канале он написал, что «на мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь».
Также Петрович добавил, что «судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало», видимо, Минобороны Молдовы «решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев».
По его словам, топливо подают к памятнику после заявки министерства в территориальное отделение «Молдовагаз».
Также Петрович рассказал, что сначала «огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам».
«Спасибо, что в Кишиневе не погасили, а то мы знаем, вы умеете», — заявил он.
Комплекс, где не зажгли огонь, расположен в 70 километрах от Кишинева, на обрыве над берегом Днестра, который пытались форсировать немцы. Он представляет собой колокольню, алтарь с Вечным огнем и гранитные плиты с именами павших. Рядом - кладбище, на котором лежат останки советских воинов, найденные уже после войны. 24 августа в этом месте возлагались цветы к Вечному огню, но в этом году власти проигнорировали традицию.
В составе Красной Армии во время Великой Отечественной войны сражались около 400 тысяч уроженцев Молдовы , 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 стали Героями Советского Союза. Сейчас в Молдове проживает около 400 ветеранов ВОВ, но ни одного Героя Советского Союза уже не осталось в живых. mk.ru