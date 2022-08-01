На сельском кладбище состоялось открытие обновлённого памятника русскому богатырю Дмитрию Бедило. У места захоронения одного из сильнейших людей Советского Союза собрались руководители района и села, местных учреждений образования, культуры, сельчане и те, кто был лично знаком с Дмитрием Григорьевичем. В числе участников мероприятия - депутат Верховного Совета ПМР Игорь Ярыч.
Ранее была проведена реконструкция памятника и облагораживание территории около него, сохранён и отреставрирован бюст известного сельчанина. Инициаторами обновления выступила общественность Кицкан. Проект памятника разработал главный архитектор Слободзейского района Виктор Радуленко. Работы проведены в рамках одной из муниципальных программ на сумму в размере 42 тысяч рублей, сообщается на сайте местной администрации.
В ходе памятного мероприятия глава села Кицканы Виктор Медведев отметил, что в Приднестровье не разрушают памятники, а создают или реставрируют. «Дмитрия Бедило помнят на всем постсоветском пространстве! Люди уходят, меняются времена, но память благодаря таким моментам остаётся на многие годы и будет передаваться дальше нашими детьми и внуками», - сказал руководитель.
Глава госадминистрации Слободзейского района и города Слободзея Василий Тищенко вспомнил, каким был русский богатырь. «Мне тоже в жизни довелось с ним познакомиться. Будучи еще школьником, я был на его представлении во Владимировке. Он выступал в Доме культуры. Зрителей был полный зал, и все восхищались его силой», - поделился Василий Васильевич.
Главная хранительница истории в селе, заведующая местным музеем Тамара Игнатенко жила на одной улице с Дмитрием Григорьевичем, а сегодня знакомит с его биографией молодое поколение кицканцев. «Он, действительно, богатырь по виду, но настолько он был сентиментальным, очень любил и детей, и животных, и его доброта притягивала людей к себе», - отметила Тамара Игнатенко.
Новость о проводимой реконструкции облетела многие уголки мира и дошла до дочери кицканского силача Надежды Морозовой, проживающей в Краснодарском крае. Приехать она не смогла, но направила благодарственное письмо в адрес тех, кто хранит память в селе об отце.
В продолжение белую ткань с обелиска сняли Василий Тищенко и Виктор Медведев. Присутствующие возложили к памятнику живые цветы.
Напомним, что Дмитрий Бедило входил в число девяти самых сильных людей Советского Союза. Во время своих выступлений он поднимал груз весом 70 пудов (то есть более тонны), сгибал двутавровую железную балку весом 750 килограммов, разрывал подковы и цепи, удерживал на ходу две машины с пассажирами, мог ударом ладони загнать в деревянный брус толстый гвоздь и вытащить его обратно без инструмента.