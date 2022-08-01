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В Молдове любителей открывать фейковые профили в социальных сетях могут начать наказывать по закону

В Молдове любителей открывать фейковые профили в социальных сетях могут начать наказывать по закону

Людям, которые клонируют профили в социальных сетях, грозит тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до 150 тысяч леев. Министерство юстиции Молдовы внесло в правительство проект по изменениям в некоторых нормативных актах Уголовного кодекса.

Таким образом, в целях защиты личности будут введены новые составы преступлений. Точнее, предлагается дополнить УК статьей 177 – «Выдача себя за другое лицо» и статьей 177 – «Ложная личность».

«Даже если в Республике Молдова была создана необходимая правовая база для защиты персональных данных с целью защиты основного права физического лица в отношении интимной, семейной и частной жизни, в настоящее время уголовные нормы не предусматривают уголовную ответственность за действия или бездействия, направленные на выдачу себя за другого или фальсификацию личности физического лица в целях недобросовестной конкуренции, клеветы, причинения материальных или потребительских убытков», — утверждают представители министерства, пишет noi.md.

По данным властей, в Республике Молдова встречаются следующие способы выдачи себя за другое лицо: клонирование профилей в социальных сетях; вызов из мест лишения свободы с целью получения обманным путем материальной выгоды; клонирование банковских карт; мошеннический ввод иностранных транспортных средств в дорожную сеть и т. д.

В целях борьбы с этим преступным явлением лицам, совершившим такие преступления, грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет или штраф в размере от 100 000 до 150 000 леев.

Проект находится на стадии общественных консультаций, которые будут завершены после получения мнений от учреждений и всех заинтересованных лиц.

После одобрения правительством законопроект будет передан в парламент для рассмотрения и утверждения.
  • Вчера, 22:25
  • DTV
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