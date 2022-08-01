Первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе компании Alstom запущены в среду в Германии, они не будут выбрасывать вредных веществ, сообщила радиостанция NDR, пишет Взгляд
По информации представителя транспортной компании Нижней Саксонии Кармен Швабль, первоначально пять региональных поездов на водородном топливе будут курсировать по 126-километровому маршруту между городами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде в Нижней Саксонии, сообщил ТАСС.
Региональные поезда, работающие на водороде, заменят 15 дизельных поездов и не будут выбрасывать вредных веществ. В долгосрочной перспективе они могут курсировать и по другим маршрутам. Транспортная компания Нижней Саксонии в настоящее время изучает возможность их использования между Ольденбургом, Оснабрюком и Бременом.
Поезда могут ходить по неэлектрифицированным маршрутам. Вместе с тем уточняется, что транспортная компания германского региона закупила в общей сложности 14 поездов, работающих на водородном топливе, на общую сумму в 93 млн евро. При этом подчеркивается, что оставшиеся девять поездов будут поставлены на рельсы к концу года.
Производитель Alstom назвал различные причины задержки. С одной стороны, у канадского поставщика были проблемы с доставкой важных деталей. Также на заводе в Зальцгиттере наблюдалась нехватка персонала из-за пандемии коронавируса. С сентября 2018 года по февраль 2020 года два новых поезда с пассажирами уже проходили испытания по маршруту.
Напомним, что первый поезд на водороде в Германии планировали пустить к концу 2017 года.