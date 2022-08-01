24 августа одним из ключевых пунктов повестки заседания Правительства стало рассмотрение Положения о лицензировании деятельности по геологическому изучению, использованию недр, связанному с добычей полезных ископаемых.
Александр Розенберг напомнил, что проект этого документа разработан в рамках поручений Президента, озвученных в ходе отчетной коллегии Министерства сельского хозяйства в начале года. Именно эта сфера требует особого внимания со стороны государства, не раз подчеркивал Вадим Красносельский. В республике фиксировались случаи злоупотребления при добыче и реализации нерудных полезных ископаемых, что вызвало общественный резонанс, пишет novostipmr.com
Вопрос рационального недропользования не раз поднимался и на уровне Правительства. Специалисты детально изучили текущую ситуацию и предпосылки ее формирования, определили меры, которые позволят ее исправить.
«Настоящий проект Распоряжения направлен на совершенствование законодательства в сфере пользования недрами, на установление единых принципов лицензирования деятельности по геологическому изучению, использованию недр, связанных с добычей полезных ископаемых, а также приведение в соответствие с действующим законодательством ПМР», — пояснил и.о. министра сельского хозяйства Олег Дилигул.
Единогласно утвержденное членами Правительства Положение состоит из нескольких разделов. Так, первый раздел нормативного акта определяет круг потенциальных соискателей лицензии, устанавливает ограничения на количество месторождений полезных ископаемых, предоставляемых одному соискателю лицензии, а также запрет на предоставление двум и более соискателям лицензии одного и того же месторождения или его части, участки которого примыкают друг к другу и образуют единый участок недр. Помимо этого, нормами данного раздела устанавливается запрет на повторную выдачу лицензии субъекту, лишенному лицензии за нарушение требований и условий.
Второй раздел определяет содержание лицензии и приложения к ней, регламентирующие условия пользования недрами. Речь идет о заключении Минсельхоза о соответствии соискателя лицензии требованиям.
В третьем разделе зафиксирован порядок оформления заключения и определяется перечень необходимых для его оформления документов. Вместе с тем данный раздел устанавливает также запрет на предоставление соискателям лицензии месторождений, отнесенных к республиканскому фонду резервных месторождений, которые могут быть введены в эксплуатацию исключительно для обеспечения государственных нужд тем или иным видом минерального сырья.
Раздел четвертый определяет порядок и сроки оформления лицензии, а также основания для отказа в выдаче лицензии. Кроме того, нормами данного раздела устанавливаются требования к срокам действия лицензии, а также запрет на выдачу лицензии, имеющую ограниченное применение.
Кроме того, именно здесь прописано, что заявитель вправе выбрать удобный для себя вариант подачи документов. Это можно сделать лично, почтовым отправлением или в электронной форме посредством государственной информационной системы «Портал государственных услуг».
Механизм передачи месторождения полезных ископаемых в промышленное освоение зафиксирован в пятом разделе. Он также устанавливает перечень необходимых для этого документов, порядок и сроки выдачи Минсельхозом соответствующего разрешения. При этом орган исполнительной власти, уполномоченный на выдачу и оформление лицензии, вправе ее аннулировать в случае, если лицензиат в течение шести месяцев не приступил к осуществлению хозяйственной деятельности. Стоит отметить, что эксплуатация месторождения без решения о передаче лицензиату месторождения в промышленное освоение не допускается.
Раздел шестой устанавливает расширенный перечень обязательных лицензионных требований и условий, предъявляемых к осуществляемой лицензиатом деятельности.
В обязательном порядке в Положении зафиксированы круг и права органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля над соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении коммерческой деятельности. Также в документе определяются основания и порядок приостановления или аннулирования лицензии.
Постановление, утверждающее Положение о лицензировании деятельности по геологическому изучению, использованию недр, связанному с добычей полезных ископаемых, вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. При этом ранее действовавшее в этой сфере Постановление Правительства от 2013 года «О создании и утверждении Положения о межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение лицензии, рассмотрению вопросов продления, переоформления лицензий в области недропользования» признается утратившим силу.