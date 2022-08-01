Новые классы площадью 200 квадратных метров, современные промышленные швейные машины и другое оборудование – все это детали нового социального проекта, разработанного Центром регионального развития «Содействие».
«Мир моды не стоит на месте, все хотят подчеркнуть свою индивидуальность, следят за трендами», - считает модельер и художник Светлана Кайнарян из Бендер.
Основная часть проекта – кружок, в котором подростки, начиная с 12 лет, будут получать навыки швейного ремесла, пошив и проектирование одежды с нуля. Но не только. Кроме того, будут занятия декоративно-прикладным искусством. Задействованы будут разные техники – и акрил, и батик, и художественная роспись по ткани. Не исключено, что на базе проекта будут проходить занятия и английским, и скорочтением, и многим другим.
«Много чего будет интересного, - обещает Светлана Кайнарян. – Не хочу пока всего раскрывать, но привлеченная команда над проектом работает, методички пишутся, все ждут старта».
Светлана Кайнарян подчеркивает, что для занятий будет задействовано современное промышленное оборудование. Включая специальные компьютерные программы, которые позволяют на основании введенной фотографии автоматически выбрать модель, составить и распечатать лекала. При этом основной упор будет делаться в первую очередь на получение практических навыков.
«Пойдем от противного – сначала шьем, потом учим, как это делать, - говорит Светлана Кайнарян. – А не как в техникуме – три года теории, потом две недели практики. Эти методики давно устарели».
Как считает Светлана Кайнарян, полученные подростками умения могут стать не только хобби, но и профессией. Причем эти навыки будут подтверждены соответствующим сертификатом – процесс получения соответствующей лицензии сейчас идет. С этим сертификатом кто-то сможет пойти работать на предприятия, кто-то в частные ателье, кто-то просто будет шить одежду уже для своих детей. Желающим открыть свое дело окажут помощь консультациями.
По предварительным расчетам, за два года через проект должны пройти в общей сложности 360 человек, причем не менее 10 % из них составят люди с ограниченными возможностями здоровья. По словам Светланы Кайнарян, на ближайший год уже образовалась очередь из желающих.
Занятия будут полностью бесплатными. В течение этих двух лет около тридцати процентов расходов будет покрываться за счет гранта Президента ПМР. По истечении этих двух лет реализация проекта будет продолжена на обычной коммерческой основе. Но при этом двадцать процентов мест будет зарезервировано для детей из социально незащищенных слоев населения.
«Главное – вовремя вложить в ребенка желание что-то делать. Главная цель – развитие креативного, творческого мышления у подростков. Я – художник по костюмам и дизайнер одежды, через это уже прошла. А теперь хочу, чтобы это было доступно людям», - подчеркивает Светлана Кайнарян.