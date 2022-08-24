В Республике Кипр найден новый штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1). Об этом сообщает mk.ru ссылаясь на издание «Филелефтерос».
Штамм получил название CRF91_cpx. Его выявили исследователи из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории (США). Как утверждают медики, новый штамм является рекомбинантным. Его геном являет собой сочетание четырех известных штаммов ВИЧ-1 – CRF02_AG, G, J и U.
Новый штамм был обнаружен пока у 14 мужчин, проживающих на Кипре. Все они являются людьми нетрадиционной ориентации и вступали в половые контакты с другими мужчинами.
Вирусолог оценил опасность нового штамма ВИЧ
Появление нового штамма ВИЧ является нормальным явлением, оно будет повторяться в будущем. Об этом 24 августа «Известиям» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Штаммообразование происходит постоянно, это справедливо не только для ковида, но и для любого другого вируса. В частности, для РНК-вирусов, которым — хоть он и ретро-вирус, но существует в виде РНК — является и ВИЧ», — рассказал эксперт.
По его словам, вирус ВИЧ достаточно быстро и высоко мутирует. Чаще всего он распространяется половым путем через микротравмы.
«Живя в XXI веке, люди продолжают практиковать незащищенный секс среди малознакомых партнеров. Сейчас было лето, масса всевозможных фестивалей, и материализовался не только вирус обезьян, но и новый штамм ВИЧ», — добавил Волчков.
Вирусолог отметил, что появление нового штамма ВИЧ является нормой. Они будут появляться до тех пор, пока люди не станут массово соблюдать правила безопасности.