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На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

В Республике Кипр найден новый штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1). Об этом сообщает mk.ru ссылаясь на издание «Филелефтерос».

Штамм получил название CRF91_cpx. Его выявили исследователи из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории (США). Как утверждают медики, новый штамм является рекомбинантным. Его геном являет собой сочетание четырех известных штаммов ВИЧ-1 – CRF02_AG, G, J и U.

Новый штамм был обнаружен пока у 14 мужчин, проживающих на Кипре. Все они являются людьми нетрадиционной ориентации и вступали в половые контакты с другими мужчинами.

Вирусолог оценил опасность нового штамма ВИЧ

Появление нового штамма ВИЧ является нормальным явлением, оно будет повторяться в будущем. Об этом 24 августа «Известиям» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Штаммообразование происходит постоянно, это справедливо не только для ковида, но и для любого другого вируса. В частности, для РНК-вирусов, которым — хоть он и ретро-вирус, но существует в виде РНК — является и ВИЧ», — рассказал эксперт.

По его словам, вирус ВИЧ достаточно быстро и высоко мутирует. Чаще всего он распространяется половым путем через микротравмы.

«Живя в XXI веке, люди продолжают практиковать незащищенный секс среди малознакомых партнеров. Сейчас было лето, масса всевозможных фестивалей, и материализовался не только вирус обезьян, но и новый штамм ВИЧ», — добавил Волчков.

Вирусолог отметил, что появление нового штамма ВИЧ является нормой. Они будут появляться до тех пор, пока люди не станут массово соблюдать правила безопасности.


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