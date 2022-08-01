Цена на тепло в столице Молдовы растет. Тариф вырастет почти на 400 леев, или на 18%.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) разработало проект тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям компанией Termoelectrica S.A. на 2022 год, передает bloknot-moldova
Таким образом, Гкал будет стоить 2568 леев, а сейчас цена составляет 2169 леев.
Напомним, что в последний раз тариф на тепло в столице повышался на 30 процентов в январе 2022 года.
В то же время электроэнергия, производимая Termoelectrica S.A., дорожает с 3,35 лея к/Втч до 3,78 лея, т.е. на 43 бана.
Ранее экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что газовый кризис - абсолютная вина власти и лично Майи Санду.
- Беспрецедентный газовый кризис, с которым столкнулась Молдова, - абсолютная вина власти и лично Майи Санду. Страны-члены ЕС и НАТО, как, например, Венгрия, смогли договориться с Россией и получить цену на газ в несколько раз меньше, чем Молдова. А Республика Молдова, будучи членом СНГ, могла бы договориться о такой цене, чтобы тариф для конечных потребителей в итоге был не более 7-8 лей - конечно, если бы этого хотела власть. Однако из-за некомпетентности и высокомерия действующих правителей теперь все мы вынуждены платить почти 30 лей за куб газа, - сказал Додон.