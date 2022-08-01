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Интересную историю про молдавские паспорта рассказал экс-премьер Ион Кику - KP.MD

Интересную историю про молдавские паспорта рассказал экс-премьер Ион Кику - KP.MD

Интересную историю про молдавские паспорта рассказал экс-премьер Молдовы Ион Кику, пишет kp.md

О том, почему возник возник дефицит паспортов и водительских удостоверений.

" Летом 2022 года глава Агентства Госуслуг Мирча Ешану подписал с польской фирмой миллионный контракт на доставку бланков загранпаспортов, водительских прав и удостоверений личности.

Экономический агент, в свою очередь, выполнил свои обязательства, доставив заказ Агентству Госуслуг, а наши начали выпускать документы.

Однако через некоторое время из-за границы стали поступать сигналы о том, что наших граждан задерживают органы правопорядка европейских государств, потому что на наших паспортах и водительских удостоверениях были признаки подделки" - цитирует экс-премьера Молдовы Иона Кику kp.md .
Он опубликовал этот пост в соцсетях. Под инфракрасным светом на паспортах читалась надпись «Республика Беларусь», а документы, между тем, выданы в Молдове. После нескольких таких случаев новые паспорта были выведены из обращения, и в данный момент ведутся переговоры о закупке других форм.

А теперь вопрос к Майе Санду: почему вы отменили совершенно легальный тендер, выигранный румынской компанией, отдав предпочтение полякам? - задаются вопросом в редакции KP.MD

  • Сегодня, 11:46
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