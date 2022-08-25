Сегодня в большом зале Дворца Республики прошла ежегодная республиканская конференция руководящих и педагогических работников системы просвещения, которая даёт старт новому учебному году. В мероприятии приняло участие 257 педагогов со всех районов республики. Главная тема - «Социальное партнерство как фактор достижения нового уровня качества образования».
Об основных стратегических ориентирах развития системы образования ПМР говорила министр просвещения Светлана Иванишина. Приоритетным направлением в развитии приднестровской сферы просвещения станет профилизация образования. Причём ещё со школьной скамьи, сообщает novostipmr.com.
«С нового учебного года в 10 классах в 16 школах республики вводятся следующие профили обучения: технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный и универсальный. Главная цель перехода к профильному обучению состоит в расширении возможностей, социализации учащихся, обеспечении преемственности между общим и профессиональным образованием, для более эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ высшего профессионального образования», - пояснила министр.
Так, с 1 сентября планируется запуск пилотного проекта по реализации технологического профиля. Участвуют учащиеся столичной школы № 9 и Инженерно-технического института ПГУ.
Также было отмечено, что продолжается формирование цифровой образовательной среды. Второй год функционирует онлайн-платформа «Электронная школа Приднестровья» и внедряется АИС «Электронный журнал».
Для нового этапа модернизации системы образования в рамках Стратегии развития на 2019-2026 гг. усилия должны быть направлены:
на обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования независимо от места жительства;
обновление содержания и повышение качества образования всех уровней;
формирование цифровой образовательной среды;
повышение качества подготовки выпускников;
выявление и поддержку одарённых детей и многое другое.
Заместитель директора по научно-методической работе Бендерского теоретического лицея Алина Иванишко говорила о социальном партнёрстве в общеобразовательных учреждениях.
«Без родителей мы не говорим об образовании. Это такой треугольник, где есть школа, родитель, ребёнок. Если говорить шире, то нашими социальными партнёрами также являются высшие учебные заведения и государство, т.к. наши ребята после окончания университета пойдут в управленцы, в госучреждения», - сообщила Алина Иванишко.
В работе педагогической конференции принял участие председатель Правительства Александр Розенберг. В своем выступлении он особо подчеркнул, что политика в сфере просвещения должна быть направлена в первую очередь на создание современных условий качественного образования на всей территории республики, реализацию равных возможностей развития личности ребенка.
«В настоящее время требуется более тонкая модернизация системы просвещения, которая должна заложить потенциал развития на перспективу. И здесь, по моему мнению, педагогический состав должен сосредоточиться на саморазвитии, повышении уровня своей квалификации, освоении новых навыков, сконцентрироваться на том, что позволит нашим детям получать достойный и конкурентоспособный уровень образования. Все это является неотъемлемой частью Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 годы и должно быть ориентиром в деятельности каждого педагога», - отметил глава Правительства.
Александр Розенберг говорил и о том, что назрела необходимость сформировать систему мониторинга качества образования, в том числе с использованием ресурсов Центра экспертизы качества образования. Эта система должна в себя включать проверочные контрольные работы, формирование перечня мониторинговых показателей качества образования и актуализацию учебных планов.
Также премьер-министр отметил одну из ключевых тенденций – старение кадров. В последние годы наблюдается низкий конкурс на педагогические направления и слабая практическая подготовка студентов педагогических направлений. В прошлом году в школах Приднестровья количество молодых педагогов составляло 8%.
«Приём педагогов на направление "математика" составляет 4-5 человек, на направление "физика" — 4 человека, а это значит, что в школе через пять лет в лучшем случае окажется половина. Подготовка по направлению педагогического образования "информатика" не ведется более пяти лет, нет абитуриентов», — констатировал Александр Розенберг.
В целом, по данным на 2021 год, дефицит педагогов (с учетом скрытых вакансий) в системе дошкольного образования составляет 1,4 тыс. (45%), общего образования – 2,5 тыс. человек (57%).
Все это обусловлено рядом объективных причин, которые возможно устранить, предприняв ряд важных шагов. Здесь председатель Правительства говорил о необходимости формирования государственной программы по созданию практико-ориентированной системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Также важно сформировать систему государственного мониторинга или контроля качества подготовки педагогов не только в части содержания образовательной программы, но и в части реализации педагогической практики.
Ключевая составляющая – пересмотр принципов оплаты труда в системе просвещения в целом. Особое внимание необходимо уделить подготовке, концепции повышения престижа и социального статуса педагогического работника, считает премьер-министр.
Особое внимание глава исполнительной власти уделил подготовке специалистов для реального сектора экономики. Здесь также отмечен ряд острых моментов: дефицит педагогических кадров, низкая материально-техническая база, сложности при организации практики для студентов. Решением проблемы может стать взвешенный госзаказ, сформированный на анализе потребности в специалистах со стороны государства и планов на перспективу.
«Опираясь на эти данные, наши вузы должны в первую очередь за счет бюджетных средств готовить кадры, необходимые государству, в соответствии с классификатором профессий. При этом важно не забывать и о желаниях абитуриентов, чтобы на коммерческой основе предоставить им возможность обучаться иной профессии. Считаю, что в этом направлении необходимо формировать контрольные цифры приема с учетом планирования — необходимо разработать модель оптимизации контрольных цифр приема исходя из реальных потребностей государства, с учетом сохранения кадрового и научного потенциала вуза», — выразил мнение глава Правительства.
В завершение конференции состоялось награждение 27 молодых специалистов сферы просвещения - победителей республиканского конкурса на получение премии Президента ПМР.
В рамках конференции была представлена резолюция, в которую могут быть внесены дополнения и предложения участниками мероприятия. Окончательный вариант документа будет принят до конца августа.
Напомним, что система образования ПМР включает в себя 155 организаций дошкольного образования, 158 общеобразовательных школ, в том числе 37 школ-комплексов, 12 коррекционных учреждений, 22 учреждения среднего и высшего образования, 13 дополнительного образования и 1 заведение дополнительного профессионального образования.