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В Молдове появилась карта с активными вспышками эпидемий животных

В Молдове появилась карта с активными вспышками эпидемий животных

В Молдове Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) создало веб-приложение, которое будет предоставлять широкой общественности обновленную информацию об активных вспышках болезней животных, подлежащих официальной регистрации.

Это приложение обеспечит оперативную информацию о вспышках болезней животных и тем самым поможет ветеринарам и фермерам лучше знать эпизоотическую ситуацию в стране и применять необходимые меры предосторожности для лучшей защиты животных на фермах, а также в непрофессиональных хозяйствах.

Точно так же информация, представленная через это приложение, обеспечит доступ ветеринарных служб из стран-партнеров к информации об эпизоотической ситуации в Республике Молдова и, таким образом, облегчит принятие решений относительно перемещения животных или продуктов животного происхождения. .

Карту активных вспышек официально регистрируемых болезней животных можно найти по адресу: https://ansa.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=d202b7bbf84846bebe33940ebde21bc3

replicamedia.md
  • Вчера, 20:17
  • DTV
  • Просмотров: 42
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