В Молдове Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) создало веб-приложение, которое будет предоставлять широкой общественности обновленную информацию об активных вспышках болезней животных, подлежащих официальной регистрации.
Это приложение обеспечит оперативную информацию о вспышках болезней животных и тем самым поможет ветеринарам и фермерам лучше знать эпизоотическую ситуацию в стране и применять необходимые меры предосторожности для лучшей защиты животных на фермах, а также в непрофессиональных хозяйствах.
Точно так же информация, представленная через это приложение, обеспечит доступ ветеринарных служб из стран-партнеров к информации об эпизоотической ситуации в Республике Молдова и, таким образом, облегчит принятие решений относительно перемещения животных или продуктов животного происхождения. .