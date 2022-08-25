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Агентство Госуслуг опровергает заявление экс-премьера Молдовы

Агентство Госуслуг опровергает заявление экс-премьера Молдовы

Агентство государственных услуг РМ (АГУ) 25 августа после появления поста Иона Кику в соцсетях, заявило, что опубликованная экс-премьер-министром Молдовы информация о паспортах является ложной.

АГУ уточнило, что оставляет за собой право подать в суд на бывшего премьер-министра.

Агентство Госуслуг опровергает заявление экс-премьера Молдовы

Напомним, бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил в соцсетях: "Из-за границы стали поступать сигналы о том, что наших граждан задерживают органы правопорядка европейских государств, потому что на наших паспортах и водительских удостоверениях были признаки подделки".

"К примеру, под инфракрасным светом на наших паспортах читалась надпись «Республика Беларусь», а документы, между тем, выданы в Молдове. После нескольких таких случаев новые паспорта были выведены из обращения, и в данный момент ведутся переговоры о закупке других форм", - уточнил Ион Кику.

В своем посте в соцсетях Ион Кику также рассказал, почему возник дефицит бланков для паспортов.
  • Вчера, 21:06
  • DTV
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