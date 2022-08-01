Представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики посетили молочно-товарную ферму ООО «Строенцы».
Комиссия Минсельхозприроды выезжала в село Строенцы Рыбницкого района на основании обращения ООО «Строенцы», претендующего на поддержку государства в виде субсидий. А именно: возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей крупного рогатого скота молочного направления по импорту, сообщает пресс-служба ведомства
Цель выезда: изучение и проверка на месте объектов субсидирования. В частности, изучались: состояние, условия содержания, кормления и дальнейшего развития 33 нетелей, приобретенных данной сельхозорганизацией.
Как отметили представители комиссии, нетели голштино-фризской породы ввезены на территорию нашей республики из Венгрии. Коровы данной породы характеризуются высокой молочной продуктивностью. Все нетели пробиркованы. Физиологическое состояние животных хорошее: животные активные, шерстный покров короткий, блестящий. Имеются ветеринарные документы, подтверждающие, что животные прибыли из региона благополучного по заразным болезням с проведением диагностических и профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий. На каждую импортированную нетель предоставлены паспорт животного и племенная карточка.
Высокоудойные породы коров требуют особенного внимания к своему рациону и идеальных условий ухода. Условия содержания и кормления нетелей на данной молочно-товарной ферме соответствуют ветеринарно-санитарным и зоотехническим требованиям, уточняют специалисты министерства. На животноводческом комплексе введен в эксплуатацию новый доильный зал, установлена доильная установка по типу «Елочка» на 20 доильных постов.
По итогам проверки составлен соответствующий акт.
Отметим, господдержка в виде предоставления субсидий на нетелей способствует наращиванию поголовья крупного рогатого скота, особенно дойного стада, увеличению объемов производства молока, молочной продуктивности, расширению племенного ядра.