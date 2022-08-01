Внесены изменения, позволяющие декларантам – приобретателям права собственности на товар, ввозимый по внешнеэкономическому договору, воспользоваться тарифной преференцией, а именно освобождением от ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, странами происхождения которых являются страны Европейского союза, в случае если декларант не будет являться одновременно лицом, осуществляющим ввоз товара, сообщает пресс-служба Минэкономразвития
Правительством ПМР принято соответствующее Постановление №310 от 24 августа 2022 года «О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2021 года № 309 «Об утверждении на 2022 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».
Данное постановление вступило в силу с 25 августа 2022 года и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.