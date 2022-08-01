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В морях вокруг Китая полностью вымерли легендарные дюгони

В морях вокруг Китая полностью вымерли легендарные дюгони

Сотрудники Лондонского зоологического сообщества и Китайской академии наук исследовали все известные места обитания дюгоней в Китае и пришли к выводу, что уникальные морские гиганты вымерли в этом регионе. Исследователи обнаружили, что с 2008 года не было ни одной задокументированной встречи с этими млекопитающими

Дюгонь, морское млекопитающее из отряда сирен, больше не обитает в морях, омывающих Китай. Как отмечает в своем исследовании международная группа ученых, животных, которым в 1988 году был присвоен статус охраняемых, в последние годы в этом регионе практически не видели. Исследование опубликовано в журнале Open Science Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе, пишет kommersant

Ученые проанализировали данные о том, как часто видели этих животных за последние 100 лет, и опросили почти 800 человек. Данные показали, что чаще всего дюгони встречались в морях у берегов Китая в 60-х годах прошлого века, а с 1975 года их поголовье стало резко сокращаться. В последний раз подтвержденный случай встречи с дюгонем в этих районах был 23 года назад, за последние пять лет было три таких случая, однако они не подтверждены официально.

Ученые отмечают, что быстрое экономическое развитие Китая и соседних государств привело к наращиванию рыболовства, морского туризма, строительства. Это привело к ухудшению среды обитания морских животных и сокращению кормовой базы дюгоней, питающихся водорослями. «Наше исследование подчеркивает необходимость принятия экстренных и крайних мер для предотвращения исчезновения других видов, ключевых для экосистемы региона»,— отмечается в докладе ученых.

Некоторое поголовье дюгоней пока еще обитает в тропическом поясе Индийского и Тихого океанов, эти животные периодически встречаются в тропических и субтропических водах между Японией и Вануату. Международный союз охраны природы и природных ресурсов относит дюгоней к нестабильным видам, существование которых окажется под угрозой, если не принять охранные меры.
  • Вчера, 22:00
  • DTV
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