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Посольство России в Молдове приостановило оформление биометрических загранпаспортов

Посольство России в Молдове приостановило оформление биометрических загранпаспортов

Российское посольство в Молдове временно приостановило прием документов на оформление биометрических паспортов нового поколения сроком действия на 10 лет. Об этом говорится в распространенном сообщении дипломатической миссии.

В посольстве России отметили, что оформление биометрических загранпаспортов “приостановили по техническим причинам”.

«О возобновлении приема документов будет сообщено дополнительно», — указали в посольстве России.

Аналогичная ситуация сложилась в российских консульствах в ряде других стран. Речь идет о Германии, Финляндии, Швеции, Латвии, Азербайджане и Турции.

Там также временно приостановили прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет).

Как пояснил консульский информационный портал МИД России, это связано с необходимостью переформатирования электронного носителя. При этом паспорта старого образца сроком действия 5 лет продолжат выдаваться.

«Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного», — заявили в министерстве.

Там также напомнили о том, что гражданин Российской Федерации вправе выбрать паспорт со сроком действия 5 лет или паспорт, содержащий электронный носитель информации, сроком действия 10 лет.

«В период срока действия оформленного гражданину Российской Федерации паспорта данному гражданину в соответствии с упомянутым Федеральным законом может быть оформлен и выдан второй паспорт, содержащий электронный носитель информации, сроком действия 10 лет», — говорится в сообщении.

  • Сегодня, 07:55
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