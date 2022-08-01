С осени владельцы собак и кошек должны будут регистрировать своих питомцев на сайте, на основании паспортов, оформляемых в ветеринарных клиниках. Процедура проста и будет обязательной. Муниципальные власти утверждают, что это необходимо для борьбы с явлением отказа от животных и кражи собак и кошек.
Муниципальные власти утверждают, что это необходимо для борьбы с явлением отказа от животных и кражи собак и кошек. Жители Кишинева говорят, что такой реестр можно только приветствовать, поскольку он обеспечит лучшую защиту животных, сообщает trm.md ссылаясь на Radio Moldova.
С осени владельцы собак и кошек должны будут регистрировать своих питомцев на сайте, на основании паспортов, оформляемых в ветеринарных клиниках. Процедура проста и будет обязательной. Если люди не подчинятся, то, согласно закону, они будут оштрафованы, сообщил для Радио Молдова исполняющий обязанности начальника отдела контроля и защиты животных Карл Луганов.
"Хозяин домашнего животного приходит в ветеринарную клинику или в кинологический клуб. Пишет заявление о том, что хочет зарегистрировать животное, предоставляет подтверждающие документы, если животное породистое, паспорт, данные об адресе проживания, и кому принадлежит животное. Вся информация регистрируется в базе данных. Если у животного нет микрочипа, его чипируют. В дальнейшем, если мы находим потерявшееся животное, мы легко определяем, кто его хозяин. Наш отдел борется с проблемой бездомных животных, ведем учет своевременной вакцинации", - сказал Карл Луганов.
Такой способ регистрации домашних собак и кошек в столице можно только приветствовать, так как он обеспечит им лучшую защиту, то есть будет зафиксировано меньше случаев отказа от животных, говорит Михаэла, жительница Кишинэу.
"Данный реестр очень своевременный. Он будет способствовать сокращению случаев, когда люди бросают домашних животных. Регистрация это надежный контроль. И в случае, если домашнее животное теряется, больше вероятность найти его", - говорит Михаэла.
Муниципальный совет Кишинева выделил около 150 тысяч леев на развитие реестра в 2020 году.
По официальным данным, в Кишиневе насчитывается более 10 000 бездомных собак, и их количество растет.