«Сегодня общая картина по заболеваемости лучше, чем, например, в сравнении с 2019-м годом. В лучшую сторону повлияла пандемия ковида, а именно, масочный режим. В 2019 году впервые было выявлено 380 пациентов, в 2020 году показатель составил 261 человек. В 2021 году эта цифра составила 250 заболевших. За первое полугодие текущего года зарегистрировано 128 человек. В целом, тенденция к снижению наблюдается в течение 5-6 лет. Меньше наблюдается и рецидивов болезни. Что касается заболеваемости детей, то она находится на уровне прошлых лет. По заболеваемости, в том числе детской, лидирует Рыбницкий район», – отметил наш собеседник.
Однако, несмотря на некоторые позитивные изменения, несколько выросла смертность. Доктор связывает это с тем, что из-за пандемии уменьшилось число флюороохвата.
«Если до ковида уровень флюороосмотров населения был на уровне 84%, то в 2020 он снизился до 64%, в 2021 до 61%. На сегодняшний день за семь месяцев мы наблюдаем всего лишь 39 % флюорообследований. Самая лучшая ситуация в Бендерах, наименьший процент - в Дубоссарском и Григориопольском районах», – подчеркнул Сергей Осадчий.
При обнаружении специалистами заболевания колоссальное значение имеет форма туберкулёза. Легче поддаются лечению малые формы, при распространении очагов инфекции у больного лечение становится всё более тяжёлым и длительным.
«Недовыявляемость отражается и на обнаружении малых форм туберкулёза. Чем меньше очаг поражения, тем легче и быстрее будет проходить лечение. До 2020 года мы выявляли до 15% таких форм, сейчас же только 5. Всё это происходит из-за того, что снижается охват флюорографических осмотров. Возможно, что после окончания пандемии специалисты столкнутся с увеличением количества заболевших из-за снижения профилактических осмотров», – сделал вывод руководитель.
В настоящее время, несмотря на некоторые сложности в медицинских поставках, Республиканская туберкулёзная больница полностью обеспечена лекарствами и реактивами для лаборатории. Больные получают лечение бесплатно.
«В Приднестровье лечение больных туберкулёзом проводится за счёт Государственной целевой программы. Все необходимые медикаменты есть в наличии в полном объёме. На сегодняшний день в стационаре Бендерской туберкулёзной больницы лечится 84 человека. Учреждение может принять до 200 человек», – сообщил главный врач.
На вопрос о существующих мерах профилактики Сергей Осадчий отмечает, что есть специфические и неспецифические меры профилактики. К первым относится вакцина БЦЖ для детей, массовая туберкулиновая диагностика (реакция Манту), ежегодные флюорографические исследования с 15-летнего возраста. К неспецифическим относятся маски. Они являются барьерным способом защиты и в какой-то степени способны снизить распространение инфекции, поскольку туберкулёз также передаётся воздушно-капельным путём и высокая вероятность передачи заболевания именно в местах массового скопления людей: общественном транспорте, магазинах и.т.д.
Специалист напоминает: пока что в нашей республике эпидемиологическая обстановка по туберкулёзу остаётся неблагополучной. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году человечество должно полностью победить эту болезнь. Реально ли это или такие ожидания завышены – покажет время. Однако, каждый из нас в силах сделать шаги для сохранения собственного здоровья: регулярно проходить флюорографические обследования, придерживаться здорового образа жизни, закаливать организм, не пренебрегать масками в общественных местах, при возникновении подозрительных симптомов – затяжного кашля, длительном повышении температуры, потере веса следует обратиться к врачу.