Dnestr.TV

 
0

«Ливерпуль» одержал самую крупную победу в истории АПЛ, выиграв 9:0

«Ливерпуль» одержал самую крупную победу в истории АПЛ, выиграв 9:0

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 9:0. Мячи забили Луис Диас (3-я, 85-я минуты), Харви Эллиотт (6), Трент Александер-Арнольд (28), Роберто Фирмино (31, 63), Вирждил ван Дейк (45) и Фабиу Карвалью (80). На 46-й минуте автогол забил футболист «Борнмута» Крис Мефам.

«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ, до этого со счетом 9:0 «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Ипсвич» (1995 год) и «Саутгемптон» (2021), а также «Лестер» побеждал «Саутгемптон» (2019).

«Ливерпуль» одержал первую победу в сезоне, команда Юргена Клоппа идет на восьмом месте в таблице с 5 очками. «Борнмут» с 3 очками располагается на 16-й позиции.

«Челси» на своем поле победил «Лестер» со счетом 2:1 благодаря дублю Рахима Стерлинга во втором тайме. С 28-й минуты лондонская команда играла в меньшинстве после удаления Конора Галлахера.

Результаты других матчей:

«Брайтон» — «Лидс» — 1:0;.

«Брентфорд» — «Эвертон» — 1:1.
  • Сегодня, 19:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Short News Приднестровья
  • В Приднестровье отмечают 30-ю годовщину ввода Миротворч ...
  • Решение Оперштаба от 2 августа 2022 года

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Short News Приднестровья
  • В Приднестровье отмечают 30-ю годовщину ввода Миротворч ...
  • Решение Оперштаба от 2 августа 2022 года
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна