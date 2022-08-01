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В Рыбнице отдыхающие засняли аиста на пляже
Категория:
Новости дня
В Рыбнице аиста Жорика знают все. Он появился на набережной несколько лет назад и стал местной знаменитостью.
Пользователи Сети
опубликовали
фотографии Жорика, который активно общается с отдыхающими.
"Жорик активно общается с отдыхающими... Отдыхает на полотенце...", - пишет пользователь Сети.
Птица хорошо известна не только в Приднестровье, но и за пределами. Аист совершенно не боится людей и охотно их к себе подпускает.
Сегодня, 19:55
DTV
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