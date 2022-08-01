С утра на гребной базе «Чайка» в Бендерах хмурилась только погода, но вряд ли она могла испортить общий спортивный дух. Люди в белой форме с эмблемой «Семья Президента за здоровый образ жизни» бодро подтягивались к Центру гребного спорта. «Регата состоится в любую погоду», - заверили в команде Администрации Президента ПМР.
«Мы основательно готовились к этим соревнованиям, на тренировках проходили и по 7, и по 10 километров. Вчера мы заняли первое место в заездах, и сейчас нас ждет битва в четвертьфинале», - сказал член экипажа Администрации Президента Николай Мыцыков.
Финальную программу открывали как раз президентский экипаж и команда госадминистрации Бендер. Лодка Администрации Президента лидировала уже со стартовых секунд и на финише обогнала соперников на полкорпуса, сообщает novostipmr.com.
«Это произошло случайно», - выходя из лодки, пошутил Вадим Красносельский.
«Игру слов» по-футбольному расшифровал коллега Президента по экипажу Павел Прокудин. Он назвал это тактическим шагом, чтобы расслабить соперников.
«Любые соревнования приносят хорошие эмоции, это какой-то экстрим. Вот я футболист, но знаете, когда побеждаешь, то любой спорт сразу становится любимым», - признался Павел Прокудин.
Основная идея регаты - разбавить офисные будни активным отдыхом и популяризировать массовый спорт. Но 12 команд, которые дошли до финала, явно стремились не только участвовать, но и победить. Не меньше азарта проявляли зрители. Поддержать свои коллективы болельщики пришли с шарами, транспарантами и даже кричалками. Одна из групп фанатов с флагами расположилась на противоположном берегу Днестра.
«Мы благодарим организаторов и Президента за предоставленную возможность показать себя. Вчерашней усталости и след простыл. По результату мы прыгнули выше своей головы даже. Дух соперничества, слаженность действий, сильный соперник – получились настоящие соревнования», - отметил заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Игорь Паламарчук.
Команда Минсельхоза в итоге разделила третье место со сборной Минэкономразвития. Первое же место среди гражданских ведомств - у экипажа Администрации Президента. В финале он обошел команду госадминистрации Тирасполя.
В группе силовиков настоящую битву за результат устроили миротворцы: каждый день - новый рекорд. Интересно, что все в сборной – отличники физической подготовки и при этом не было ни одного гребца. До нынешней регаты. Говорят, сработал характер – бороться до победного конца.
«Команда была настроена только на победу. Мы потратили очень много сил на подготовку экипажа. По сути, здесь нет гребцов. Мы сплотились уже на воде, впервые сев в одну лодку. Даже не ожидали, что покажем такой результат», - признались члены экипажа приднестровского миротворческого контингента.
В финальном заезде миротворцы оставили позади команду Следственного комитета. Третье место среди силовиков разделили команды МВД и Министерства обороны.
На десерт зрителей ждал заключительный финал - суперкубковый. На дистанции под проливным дождем сошлись лидеры – экипажи Администрации Президента и приднестровского миротворческого контингента. Гонка получилась зрелищной, и в итоге главный приз достался миротворцам.
«Мы в своей группе выиграли – это хорошо. Но во втором финальном заезде, за Суперкубок, мы тоже выиграли: мы можем спать спокойно, так как у нас настоящие силовики», - отметила после финиша супруга Президента Светлана Красносельская.
На параде закрытия всем участникам вручили грамоты, а чемпионам - трофеи. К экипажам обратился Вадим Красносельский.
«Такие мероприятия популяризируют именно массовый спорт. Конечно, мы стремимся и к олимпийским медалям, и к победам на чемпионатах мира и Европы, но тем не менее для меня как для Президента важен массовый спорт. И сегодняшнее мероприятие – это хороший шаг вперед», - заключил глава государства.
Окончилось всё коллективным «физкульт-приветом» и надеждой на участие в регате уже в следующем году.
Гребная регата среди работников госструктур «Семья Президента за здоровый образ жизни» прошла впервые и была приурочена ко Дню Республики. Соревнования – инициатива Президента ПМР Вадима Красносельского. В первой регате приняли участие 30 команд из различных госструктур и учреждений Приднестровья.