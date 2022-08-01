Баклажаны — настоящие короли конца лета. Мы их жарим, делаем баклажанную икру, всевозможные рагу и запекаем на углях. В это время баклажаны становятся дешевле и доступнее.
Баклажаны — полезные овощи, они малокалорийные, содержат много клетчатки, растительных волокон, которые полезны для работы кишечника, улучшают пищеварение. Баклажан содержит витамины группы B, в нем есть антиоксиданты, нужные организму минералы.
Овощ имеет свой вкус, но при этом он очень пластичен, с помощью разных пряностей и трав можно менять его вкус, так что он будет гармонично выглядеть в любых блюдах.
Но как и любой полезный продукт, баклажан может обладать и вредными качествами, особенно если его неправильно выбирать, готовить и есть.
О том, чем может навредить баклажан и как его правильно использовать на кухне, рассказала врач-диетолог Юлия Верховская:
— Баклажан — ягода травянистого растения паслен. В нем много грубых пищевых волокон, содержится большое количество витаминов группы B, важных для работы нервной системы. Особенно много в баклажане витаминов В2 и PP (B3).
В баклажане очень много калия, он необходим для работы сердечно-сосудистой системы и многих очень важных процессов-синтезов в организме.
А еще в баклажане есть сильный антиоксидант: хлорогеновая кислота.
Использование баклажана в пищу обеспечит предупреждение образования камней в желчном пузыре, избавит от запоров, снизит содержание глюкозы в крови и уровень холестерина, что затормозит развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца.
Ядовитый соланин Как все пасленовые, баклажан содержит ядовитый соланин — гликозид (алкалоид). Из-за этого алкалоида у баклажана горьковатый привкус. Это вещество — одно из тех, с помощью которых растения защищаются от животных, чтобы избежать поедания и вымирания.
Причем в отличие от томатов, тоже пасленовых, в баклажане гликозид сохраняется и при вызревании. Даже в небольших дозах соланин может вызывать отравление со следующими симптомами: тошнота, понос, рвота, головная боль, возбуждение, сменяющееся угнетенным состоянием.
Сейчас выращивают селекционные светлые сорта баклажанов, которые почти не содержат соланина, лучше выбирать для покупки и посадок на огороде такие, белые или полосатые баклажаны.
Если же вы купили темные перезрелые баклажаны, то их нужно обязательно почистить, так как большая часть соланина и горечи будет в шкурке. Чтобы убрать горечь из баклажана, его вымачивают в соленой воде. Также удалить яд поможет термическая обработка. Поэтому лучше запекать или тушить баклажаны, но не использовать их сырыми.
Образование камней Баклажан содержит большое количество щавелевой кислоты, которая способствует образованию оксалатных камней в почках — это основное негативное свойство баклажана.
Еще одно свойство баклажана — снижать сахар в крови, это хорошо для больных сахарным диабетом 2-го типа, но может быть опасным для больных сахарным диабетом 1-го типа.
Не рекомендую употреблять баклажаны людям с заболеваниями ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, а также при мочекаменной болезни.
При сахарном диабете 1-го типа баклажаны следует употреблять с осторожностью.
Как готовить Лучше всего употреблять молодые баклажаны, светлые, не счищая с них кожуру. При этом чем меньше термической обработки и чем она более щадящая — тем лучше.
Баклажаны очень часто жарят. И это делает их неполезным продуктом. То есть сами баклажаны полезны, наносит вред способ их приготовления. При жарке баклажаны набирают очень много масла, что увеличивает их калорийность. При нагревании многие масла выделяют канцерогенные вещества. Поэтому лучше всего баклажаны запекать или тушить. Иногда еще их готовят на пару.
Если вы добавляете при приготовлении большое количество жирных продуктов: масла, сливок, сметаны, сыра, то такие блюда не являются диетическими и способствуют набору веса.
Не приносят пользы также маринованные овощи с добавлением сахара и большого количества соли. Маринады увеличивают гликемический индекс овощей и неблагоприятно влияют на углеводный обмен, поэтому старайтесь употреблять минимальное количество консервированных овощей, если у вас нет противопоказаний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, например.
Предупреждаем! Если вы страдаете хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринными заболеваниями, то нужно обязательно согласовывать свою диету с лечащим врачом. В любом случае при любых проблемах со здоровьем нужно обращаться к специалисту.
В самый разгар сезона овощи пытаются обогнать друг друга по урожайности. Хозяйки собирают их мешками, раздают по соседям. А лучше готовить по вкусным рецептам и удивлять семью вкусным ужином.
1. Рулетики с пармезаном
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Состав: 3 небольших баклажана, 2 яйца, 150 г пармезана, 150 г ветчины, укроп или петушка, 2–4 крупных зубка чеснока, 100 мл растительного масла, 4–5 ст. л. сметаны (майонеза), соль, чёрный перец.
Приготовление: разрежьте баклажаны на тонкие дольки (до 1 см толщиной). Смажьте растительным маслом противень, сложите дольки, сверху тоже нанесите немного масла, поставьте в духовку, разогретую до 200—220°C, на 10 минут. Затем переверните баклажаны и выпекайте ещё 5 минут.
Сварите вкрутую яйца (время кипения не меньше 10 минут, чтобы избежать сальмонеллёза). Натрите на мелкой тёрке пармезан, яйца, раздавите зубки чеснока. Ветчину нарежьте некрупными кубиками. В отдельную миску сложите начинку, добавьте мелко нарезанную зелень, соль, перец, сметану, вымешайте до однородности. В охлаждённые баклажанные дольки кладите начинку, сворачивайте рулетиком. 2. Сырные дольки
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Состав: 2 небольших кабачка, 150 г сыра, 3 яйца, 100 г панировочных сухарей, 50 г муки, 1 ч. л. сухой петрушки, 1 ч. л. паприки, соль и перец — по вкусу.
Приготовление: кабачки «оцарапайте» вилкой для получения параллельных полос, промокните сок салфеткой. Нарежьте кабачки тонкими дольками по всей длине. Посолите, поперчите, оставьте на 20 минут. В отдельной миске натрите сыр на тёрке, добавьте 3 яйца, петрушку и паприку, смешайте. Другую миску используйте для смешивания муки и панировочных сухарей. Обваляйте кабачки в смеси муки и сухарей, а затем — в сырно-яичной смеси. Обжаривайте на небольшом огне в течение 4–5 минут с двух сторон.
3. Заливной пирог
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Состав: 2 средних баклажана, 1 луковица, 3 яйца, 120 г моцареллы, 250 г муки, 120 мл йогурта, 150 мл очищенной воды, 10 г быстрорастворимых дрожжей («Пакмайя»), оливковое масло, пучок петрушки, соль, чёрный перец.
Приготовление: баклажаны помыть, нарезать вместе с кожурой на небольшие кубики, обжарить с мелко нарезанным луком в оливковом масле, посолить, поперчить, добавить мелко нарезанную петрушку. В миску вбить 3 яйца, размешивая венчиком, добавить йогурт, 20 мл оливкового масла, 150 мл воды, дрожжи, соль, чёрный перец, муку. Вымешайте до однородности. Противень застелите пергаментной бумагой, промажьте оливковым маслом, вылейте ½ жидкого теста, а сверху выложите охлаждённые до комнатной температуры баклажаны. Сверху разложите кусочки моцареллы, а затем снова залейте остатками жидкого теста. Отправьте пирог в разогретую до 180°C духовку на 45 минут.
4. Дольки из духовки
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Состав: 2 кабачка (700 г), 1 яйцо, 4 ч. л. панировочных сухарей, 1 ч. л. сухого чеснока, 1 ч. л. паприки, ¼ ч. л. чёрного перца, ½ ч. л. душицы, 70 г любого твёрдого сыра, 5 ст. л. муки, 2 зубка чеснока, 4 ложки йогурта, соль.
Приготовление: кабачки разрезать на тонкие дольки длиной 10 см, посолить. Приготовьте панировку, смешав сухари, сухой чеснок, паприку, чёрный перец, душицу, натёртый на мелкой тёрке сыр. Вылить сок из блюда, где лежат кабачки. Взять целлофановый пакет, сложить половину кабачков, насыпать 2 ст. л. муки, перемешать. В отдельной миске размешать венчиком яйцо. Как только брусочки равномерно покроются слоем муки, достать из пакета, обмакнуть в яйцо, а затем — в панировку. На противень настелите пергамент и разложите кабачки. Выпекайте при температуре 200°C до готовности. Для соуса смешайте 4 ложки нежирного йогурта с 2 измельчёнными зубками чеснока, пучком петрушки (укропа).
5. Лодочки с фаршем
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Состав: 2 средних кабачка, 200 г свиного фарша, 1 томат, 70 г сыра, 1 лук, 2 зубка чеснока, укроп, соль и чёрный перец — по вкусу
Приготовление: разрежьте кабачки пополам, выскоблите сердцевину. Застелите противень пергаментом, поставьте кабачки, отправьте в духовку на 10 минут (180°C). Обжарьте свиной фарш и лук (мелко нарезанный) на сковородке, добавьте измельчённый чеснок, перец, соль. Достаньте лодочки из духовки, сложите в них начинку, сверху посыпьте натёртым сыром, снова отправьте в духовку на 7–10 минут (180°C). Достаньте из духовки, украсьте зеленью — на выбор.
6. С грибным вкусом
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Состав: 2 средних баклажана, 2 яйца, 1 средняя луковица, 1 зубок чеснока, 100 г грецких орехов, 1 ч. л. лимонного сока, петрушка.
Приготовление: с баклажанов снять овощечисткой кожуру, нарезать не небольшие продолговатые ломтики (не длиннее 5 см). В миске смешать 2 сырых яйца, добавить баклажаны, отправить в холодильник на 5–8 часов (желательно несколько раз помешивать).
Достать баклажаны, посолить, пожарить на сковороде в 1 слой до золотистой корочки, снять с огня. Порезать полукольцами луковицу, отправить в сковородку, посолить. В миску с баклажанами положить жареный лук, измельчённые грецкие орехи, мелко нарезанный чеснок и зелень петрушки. Сбрызнуть лимонным соком, перемешать, добавить перец.