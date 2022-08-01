Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив, сообщили источники Reuters. Это первая такая операция после обострения отношений с Китаем на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Через пролив проходят крейсеры Chancellorsville и Antietam. Операция пока еще продолжается, сообщает kommersant.ru.
Армия КНР сохраняет высокую боеготовность после прохода эсминцев США в Тайваньском проливе
Вооруженные силы КНР сохраняют повышенную боевую готовность после захода эсминцев США в Тайваньский пролив. Об этом говорится в сообщении представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ши И, размещенном в воскресенье на официальной странице в мессенджере WeChat.
"Войска зоны боевого командования сохраняют повышенную боевую готовность и готовы в любой момент сорвать любую провокацию", - заявил представитель командования. Он указал на то, что китайская армия внимательно отслеживала все перемещения эсминцев Antietam и Chancellorsville в регионе, передает ТАСС.
Ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.
На фоне роста напряженности Вооруженные силы Китая с начала августа провели серию учений вдоль своего побережья. Армия КНР также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань