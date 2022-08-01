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В Румынии перевернулся автобус с украинскими беженцами, есть пострадавшие

В Румынии перевернулся автобус с украинскими беженцами, есть пострадавшие

В Румынии перевернулся автобус с украинцами, которые возвращались на родину. В салоне находились 43 человека, в основном - женщины и дети.

Об этом сообщает румынское издание Romania Posts English, пишет unian.net.

В результате ДТП госпитализировали 23 человека, среди которых четверо детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Один из пострадавших получил вывих плеча. У другого пассажира диагностировали политравму позвоночника. Остальных украинцев после оказания помощи доставили в Центр приема беженцев. Позднее их отправят домой.

Отмечается, что автобус следовал из Турции в Украину. Причиной аварии стала ошибка водителя. На въезде в румынскую коммуну он потерял управление, из-за чего автобус слетел в кювет.

  • Сегодня, 10:20
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