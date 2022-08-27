Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — собрал группу экспертов для посещения Запорожской АЭС на фоне опасений по поводу возможной ядерной аварии. Как сообщает The New York Times, в эту группу войдет глава ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси и еще 13 экспертов.
В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии. Остальные члены — из Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии.
При этом ни США, ни Великобритания не представлены, поскольку Россия считает их «несправедливо предвзятыми», передает newsmaker.md.
Миссия должна отправиться на ЗАЭС уже на следующей неделе. В ночь на субботу, 27 августа, накануне визита станция вновь подверглась обстрелу.
Напомним, украинский «Энергоатом» сообщил 25 августа, что за день дважды отключалась последняя линия, связывающая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии, по заявлению государственной компании, отключили раньше.