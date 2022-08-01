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В Молдове подорожали уникальные автомобильные номера

В Молдове подорожали уникальные автомобильные номера

В Республике Молдова цена на именные номерные знаки снова и значительно выросла, хотя последнее их повышение было с 1 июня 2021 года. Новый прайс-лист вступил в силу 1 августа 2022 года.

Агентство государственных услуг решило повысить цены на уникальные регистрационные знаки для транспортных средств. Об этом пишет автомобильный портал autoblog.md.

Если раньше самый дорогой персонализированный номер для автомобиля стоил 33 000 леев, то новая цена составляет 63 800 леев (3 300 евро по текущему курсу). Подорожала и индивидуальная комбинация для автомобиля. С 2 200 леев до 3 300 леев.

Стандартная ставка за изготовление набора из случайных комбинаций трех букв и трех цифр по-прежнему будет составлять 550 лей!

В Молдове подорожали уникальные автомобильные номера

В Молдове подорожали уникальные автомобильные номера

В Молдове подорожали уникальные автомобильные номера
  • Сегодня, 10:38
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